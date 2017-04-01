Претендентам на податкову знижку вже повернули півмільйона гривень

Що, Де, Коли

26 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання продовжить свою роботу.

На ній планується розглянути питання про внесення змін до бюджету та розподіл залишків коштів, який утворився у міському бюджеті станом на 1 січня 2017 року.

Після її завершення, 26 квітня о 14.00, розпочнеться позачергова сесія Чернівецької міської ради VII скликання. На повторний розгляд винесено два рішення міської ради від, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: № 647 «Про Наглядові ради комунальних підприємств», а також №656 (пункт 22)

«Про розгляд звернень юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі, визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до окремих пунктів рішень з цих питань» в частині відмови у поверненні до державної власності в особі Міністерства оборони України земельної ділянки за адресою вул.Григорія Мізюна, 20, площею 0,3084га.



27 квітня, о 10:00 скликається 27 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання . На розгляд засідання виноситься 30 питань.

Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.

біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.

Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»

в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.

Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.

Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.

ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.