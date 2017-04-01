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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:52
26 квітня

ЗА РІК ЗАБОРГОВАНІСТЬ БУКОВИНЦІВ ЗА ГАЗ ЗРОСЛА НА 50%

15:38
26 квітня

У Чернівецькій області на вільне робоче місце претендує шестеро буковинців

15:05
26 квітня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

15:03
26 квітня

Змінено скорочені строки для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами

15:00
26 квітня

На Буковині затримали поліцейського під час отримання неправомірної вигоди

14:30
26 квітня

Чернівецька міськрада прийняла рішення про повернення газових мереж громаді міста

13:47
26 квітня

Чернівчанам пропонують залучитись до прибирання берегів Прута

13:04
26 квітня

Для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - підвищений розмір пільги

13:02
26 квітня

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи земельний податок не сплачують

13:02
26 квітня

Претендентам на податкову знижку вже повернули півмільйона гривень

13:01
26 квітня

На Буковині на хабарі 1000 доларів США викрито начальника бюро технічної інвентаризації

12:59
26 квітня

На Буковині сталося 4 пожежі, 2 з них – на відкритій території

12:57
26 квітня

Прикордонники Буковині затримали молдованина, якого розшукували в Інтерполі за створення злочинного угрупування

12:55
26 квітня

Нові можливості електронного сервісу «ЗІР» від ДФС

12:54
26 квітня

Про неправомірні дії податківців та митників – повідомте «Пульс»

12:53
26 квітня

За використання води чернівецькі підприємці сплатили 700 тисяч ренти

12:52
26 квітня

У Чернівецькій області під час одержання хабара затримано інспектора з дорожнього нагляду

12:44
26 квітня

Хуліганам, які під час Великодніх свят жорстоко побили двох чернівчан, обрано запобіжний захід тримання під вартою

12:41
26 квітня

Напередодні дня Чорнобильської катастрофи діти поспілкувалися з пожежними-ліквідаторами аварії на ЧАЕС

12:35
26 квітня

На Буковині рятувальники навчали правил безпеки дошкільнят і школярів, а студенти побували на екскурсії у пожежній частині

15:18
25 квітня

77 буковинців загинуло в АТО. 58 сім'ям загиблих виплачено допомогу в сумі 6 700,5 тисяч гривень

13:07
25 квітня

Роман Череватий очолив Чернівецьку обласну організацію Товариства лісівників України

12:48
25 квітня

Розпочато підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року в Чернівецькій області

12:27
25 квітня

У Чернівцях і 87-літні декларують доходи

12:24
25 квітня

Для спрощенців відсутні бізнес - кордони

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
26 квітня, о 10.00
26 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання продовжить свою роботу.
На ній планується розглянути питання про внесення змін до бюджету та розподіл залишків коштів, який утворився у міському бюджеті станом на 1 січня 2017 року.
Після її завершення, 26 квітня о 14.00, розпочнеться позачергова сесія Чернівецької міської ради VII скликання. На повторний розгляд винесено два рішення міської ради від, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: № 647 «Про Наглядові ради комунальних підприємств», а також №656 (пункт 22)
«Про розгляд звернень юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі, визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до окремих пунктів рішень з цих питань» в частині відмови у поверненні до державної власності в особі Міністерства оборони України земельної ділянки за адресою вул.Григорія Мізюна, 20, площею 0,3084га.

27 квітня, о 10:00 скликається 27 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 30 питань.
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Нові можливості електронного сервісу «ЗІР» від ДФС

Сьогодні, 12:55 / Коментарів: 0
Відтепер всі бажаючі можуть скористатися новою можливістю Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) та оцінити якість уніфікованих відповідей, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань».
Зазначена система оцінювання дає змогу користувачам ЗІР не тільки оцінити якість наданих відповідей, а й залишити свої коментарі (примітки/зауваження/пропозиції).
Чернівецька ОДПІ нагадує, що скористатись сервісом можна за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/.
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