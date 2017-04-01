Напередодні дня Чорнобильської катастрофи діти поспілкувалися з пожежними-ліквідаторами аварії на ЧАЕС

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:52
26 квітня

ЗА РІК ЗАБОРГОВАНІСТЬ БУКОВИНЦІВ ЗА ГАЗ ЗРОСЛА НА 50%

15:38
26 квітня

У Чернівецькій області на вільне робоче місце претендує шестеро буковинців

15:05
26 квітня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

15:03
26 квітня

Змінено скорочені строки для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами

15:00
26 квітня

На Буковині затримали поліцейського під час отримання неправомірної вигоди

14:30
26 квітня

Чернівецька міськрада прийняла рішення про повернення газових мереж громаді міста

13:47
26 квітня

Чернівчанам пропонують залучитись до прибирання берегів Прута

13:04
26 квітня

Для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - підвищений розмір пільги

13:02
26 квітня

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи земельний податок не сплачують

13:02
26 квітня

Претендентам на податкову знижку вже повернули півмільйона гривень

13:01
26 квітня

На Буковині на хабарі 1000 доларів США викрито начальника бюро технічної інвентаризації

12:59
26 квітня

На Буковині сталося 4 пожежі, 2 з них – на відкритій території

12:57
26 квітня

Прикордонники Буковині затримали молдованина, якого розшукували в Інтерполі за створення злочинного угрупування

12:55
26 квітня

Нові можливості електронного сервісу «ЗІР» від ДФС

12:54
26 квітня

Про неправомірні дії податківців та митників – повідомте «Пульс»

12:53
26 квітня

За використання води чернівецькі підприємці сплатили 700 тисяч ренти

12:52
26 квітня

У Чернівецькій області під час одержання хабара затримано інспектора з дорожнього нагляду

12:44
26 квітня

Хуліганам, які під час Великодніх свят жорстоко побили двох чернівчан, обрано запобіжний захід тримання під вартою

12:41
26 квітня

Напередодні дня Чорнобильської катастрофи діти поспілкувалися з пожежними-ліквідаторами аварії на ЧАЕС

12:35
26 квітня

На Буковині рятувальники навчали правил безпеки дошкільнят і школярів, а студенти побували на екскурсії у пожежній частині

15:18
25 квітня

77 буковинців загинуло в АТО. 58 сім'ям загиблих виплачено допомогу в сумі 6 700,5 тисяч гривень

13:07
25 квітня

Роман Череватий очолив Чернівецьку обласну організацію Товариства лісівників України

12:48
25 квітня

Розпочато підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року в Чернівецькій області

12:27
25 квітня

У Чернівцях і 87-літні декларують доходи

12:24
25 квітня

Для спрощенців відсутні бізнес - кордони

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
26 квітня, о 10.00
26 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання продовжить свою роботу.
На ній планується розглянути питання про внесення змін до бюджету та розподіл залишків коштів, який утворився у міському бюджеті станом на 1 січня 2017 року.
Після її завершення, 26 квітня о 14.00, розпочнеться позачергова сесія Чернівецької міської ради VII скликання. На повторний розгляд винесено два рішення міської ради від, дію яких зупинив Чернівецький міський голова: № 647 «Про Наглядові ради комунальних підприємств», а також №656 (пункт 22)
«Про розгляд звернень юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі, визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до окремих пунктів рішень з цих питань» в частині відмови у поверненні до державної власності в особі Міністерства оборони України земельної ділянки за адресою вул.Григорія Мізюна, 20, площею 0,3084га.

27 квітня, о 10:00 скликається 27 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 30 питань.
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
29 квітня о 11.00
29 квітня о 11.00
Місце збору : зупинка Калинівський ринок( навпроти магазину "Жабка" біля прапора)
Час збору : 11:00
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Напередодні дня Чорнобильської катастрофи діти поспілкувалися з пожежними-ліквідаторами аварії на ЧАЕС

Сьогодні, 12:41 / Коментарів: 0
Напередодні дня Чорнобильської катастрофи діти поспілкувалися з пожежними-ліквідаторами аварії на ЧАЕС Незважаючи на те, що після вибуху на 4-му реакторі ЧАЕС минуло більше 30 років, відгомін по ньому залишається й сьогодні, ця тема актуальна і цікава, у тому числі й молодому поколінню. Тому 25 квітня, напередодні Дня Чорнобильської катастрофи, у центральній міській дитячій бібліотеці міста Чернівці для дев’ятикласників ЗОШ № 6 відбулася зустріч з колишнім працівником пожежної охорони, ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС Миколою Гайдащуком.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У переддень роковин аварії Микола Васильович поділився з присутніми своїми згадками про роботу у зоні відчуження, розповів, як вогнеборці боролися з наслідками катастрофи та який вплив на них мала радіація. Щоб діти усвідомлювали масштаб аварії, окрім розповідей їм було продемонстровано документальний фільм про Чорнобиль, а Микола Васильович показав присутнім фото із власного архіву. Школярі запитували гостя, яких заходів вживали пожежники тоді для ліквідації наслідків катастрофи, цікавилися, що було найважчим за цей період, адже Микола Гайдащук перебував у 30-кілометровій зоні з серпня 1986 по квітень 1989 року.
Ще одна зустріч пройшла у Чернівецькому краєзнавчому музеї для студентів професійного машинобудівного ліцею. У музеї існує куточок, присвячений пам’яті Чорнобильської катастрофи, однак більше враження на підлітків справила бесіда з Віктором Водзинським – колишнім помічником начальника штабу пожежогасіння відділу пожежної охорони, який у квітні 1987 року також був направлений у Чорнобильську зону. Віктор Андрійович розповідав присутнім про те, що його найбільше здивувало під час відрядження на ЧАЕС, пояснював, наскільки загрозливою була і залишається радіація для людства, розповідав про інші випадки пожеж, які траплялися у період його перебування в Чорнобильській зоні.
На завершення Віктор Водзинський зазначив: аварія на ЧАЕС призвела до непоправних наслідків, поставила під загрозу мирне існування багатьох людей, навіть в країнах, далеких від нашої Батьківщини, але вона змусила замислитись над головним – яку ціну має людське життя і який подвиг здійснили ті, хто рятував майбутні покоління, ліквідовуючи наслідки вибуху на Чорнобильській станції.

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