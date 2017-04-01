На Буковині рятувальники навчали правил безпеки дошкільнят і школярів, а студенти побували на екскурсії у пожежній частині

25 квітня у рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області завітали у гості до вихованців дошкільного навчального закладу № 8 м. Чернівців. Щоб навчити дітей правил безпечної поведінки, у дитсадку облаштували цікавий куточок: тут було зібрано різні електроприлади, поставлено іграшкову газову плиту. Рятувальники, демонструючи всі ці предмети, пояснювали дітям, як неправильне поводження з ними може призвести до пожежі. Окрім цього, фахівці Управління розповіли дітям правила безпеки, яких слід дотримуватися у побуті, наголосили, що діткам самостійно заборонено користуватися електроприладами. У формі веселої гри вихованці середньої групи вивчали, за яким номером потрібно телефонувати, якщо трапиться пожежа, складали цифри «101», дізнавались, як вести себе, щоб відпочинок у лісі був безпечний.
Дітям сподобалась зустріч із рятувальниками, тому вони вирішили й самі продемонструвати, що знають про правила пожежної безпеки. З цією метою вихованці садочка спільно з педагогами закладу підготували для гостей лялькову виставу «Небезпечний подарунок» про загрозу ігор з сірниками та запальничками.
У районах області також активно тривають різноманітні заходи. Зокрема, студенти Вищого професійного училища № 24 м. Заставни побували на екскурсії у місцевому пожежно-рятувальному підрозділі, під час якої вогнеборці продемонстрували дітям рятувальне спорядження, пожежний автомобіль, розказали про особливості роботи рятувальників.
Для школярів Хотинської спецшколи-інтернат № 2 працівники районного відділу Управління організували показ техніки і спеціального обладнання, після чого влаштували практичне заняття. Разом із рятувальниками кожен охочий мав змогу спробувати ліквідувати умовну пожежу.
У Путильському та Новоселицькому районах рятувальники провели уроки безпеки для восьмикласників Путильської гімназії та студентів Новоселицького медичного коледжу БДМУ. Щоб вберегти дітей від небезпеки, надзвичайники розповіли їх про правила евакуації з приміщення, користування вогнегасниками, а також, у зв’язку з наближенням травневих свят, нагадали правила безпеки під час відпочинку на природі.
Окрім цього, фахівці Новоселицького районного сектору Управління взяли участь у проведенні заняття «Дії при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів» з директорами навчальних закладів району, який проходив на базі Новоселицької гімназії.