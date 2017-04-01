Спецгрупа ВМП, або хто розстрілював буковинців (документи)

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Юлії Матвієвої на тему: "Стан захисту прав дітей у Чернівецькій області".

на стадіоні «Буковина» ФСК «Буковина» проведе «Зірковий урок футболу».

Цьогоріч у «Зірковому уроці футболу» візьмуть участь гравці 2007-2009 р.н. з ДЮСШ міськспортуправління та ДЮФК «Спарта». Діти отримають можливість зустрітися з гравцями першолігової «Буковини» Олегом Мозілем, Артемом Тєрєховим, Ігорем Бойчуком, Андрієм Шишигіним і Максимом Ілюком.

Чернівецьким обласним військовим комісаріатом2017 року буде здійснено урочисту відправку військовозобов'язаних з числа оперативного резерву у кількості 40 чоловік на навчальні збори, які будуть проходити у 128 окремій гірсько-штурмові бригаді (Закарпаття).

Місце проведення ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТСО УКРАЇНИ Адрес: 58023, м. Чернівці, вул. Фастівська, 30а

вул. Фастівська, 3а буде здійснено урочисту відправку військовозобов'язаних з числа оперативного резерву у кількості 40 чоловік на навчальні збори , які будуть проходити у 128 окремій гірсько-штурмові бригаді (Закарпаття).



у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу» . Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.

на базі КМУ «Міська дитяча поліклініка» (м. Чернівці Проспект Незалежності,109) буде проведено круглий стіл у форматі запитання – відповіді.

Мета заходу - інформувати громадськість про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки країни.

в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, Чернівецький обласний військовий комісар буде проводити брифінг за темою " Початок призову офіцерів запасу на військову службу за призовом"

Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.

біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.

Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»

в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.

Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.

Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.