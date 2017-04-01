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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:18
25 квітня

77 буковинців загинуло в АТО. 58 сім'ям загиблих виплачено допомогу в сумі 6 700,5 тисяч гривень

13:07
25 квітня

Роман Череватий очолив Чернівецьку обласну організацію Товариства лісівників України

12:48
25 квітня

Розпочато підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року в Чернівецькій області

12:27
25 квітня

У Чернівцях і 87-літні декларують доходи

12:24
25 квітня

Для спрощенців відсутні бізнес - кордони

12:23
25 квітня

Нарахування та сплата земельного податку фізичними особам

12:21
25 квітня

Затверджено нову методику розрахунку прожиткового мінімуму

12:18
25 квітня

Санкції за розповсюдження російських книг без дозволу

12:17
25 квітня

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи земельний податок не сплачують

12:15
25 квітня

Як оподатковується безоплатне харчування працівників

12:13
25 квітня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–березні 2017 року

12:08
25 квітня

Прикордонники нагадують про режимні заходи

11:56
25 квітня

Колегія проаналізувала правову роботу в пенсійній службі на Буковині

11:40
25 квітня

Чернівчани зможуть за “Доступні ліки” розрахуватися бонусами від ПриватБанку

16:09
24 квітня

ФСК «Буковина» проведе «Зірковий урок футболу»

15:43
24 квітня

Щорічна грошова допомога до 5 травня ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань

15:38
24 квітня

Зміни у проведенні досудового розслідування

15:17
24 квітня

Ринок транспортних послуг у січні–березні 2017 року

14:13
24 квітня

Надання населенню Чернівецької області субсидій у березні 2017 року

13:25
24 квітня

За несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ передбачено відповідальність

13:23
24 квітня

У Чернівцях доходи декларують і громадяни поважного віку

13:21
24 квітня

На чернівчан, які продали більше одного авто, чекають у податковій

12:06
24 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 3 пожежі

11:24
24 квітня

Прокуратура Чернівецької області взяла на контроль хід розслідування побиття двох чернівчан під час Великодніх свят

11:23
24 квітня

Незважаючи на різку зміну погодних умов на території України, Чернівецький міський відділ звертається до буковинців!

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
25 квітня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Юлії Матвієвої на тему: "Стан захисту прав дітей у Чернівецькій області".
25 квітня о 15.00
на стадіоні «Буковина» ФСК «Буковина» проведе «Зірковий урок футболу».
Цьогоріч у «Зірковому уроці футболу» візьмуть участь гравці 2007-2009 р.н. з ДЮСШ міськспортуправління та ДЮФК «Спарта». Діти отримають можливість зустрітися з гравцями першолігової «Буковини» Олегом Мозілем, Артемом Тєрєховим, Ігорем Бойчуком, Андрієм Шишигіним і Максимом Ілюком.
25 квітня о 19.00
Чернівецьким обласним військовим комісаріатом2017 року буде здійснено урочисту відправку військовозобов'язаних з числа оперативного резерву у кількості 40 чоловік на навчальні збори, які будуть проходити у 128 окремій гірсько-штурмові бригаді (Закарпаття).
Місце проведення ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТСО УКРАЇНИ Адрес: 58023, м. Чернівці, вул. Фастівська, 30а
25 квітня з 19.00
вул. Фастівська, 3а буде здійснено урочисту відправку військовозобов'язаних з числа оперативного резерву у кількості 40 чоловік на навчальні збори, які будуть проходити у 128 окремій гірсько-штурмові бригаді (Закарпаття).
25 квітня о 19:00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу». Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.
26 квітня о 11.00
на базі КМУ «Міська дитяча поліклініка» (м. Чернівці Проспект Незалежності,109) буде проведено круглий стіл у форматі запитання – відповіді.
Мета заходу - інформувати громадськість про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки країни.
26 квітня о 11.00
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, Чернівецький обласний військовий комісар буде проводити брифінг за темою " Початок призову офіцерів запасу на військову службу за призовом"
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Для спрощенців відсутні бізнес - кордони

Сьогодні, 12:24 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо зареєстровані як фізичні особи - підприємці. Цього вимагають норми Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Цим же Законом до видів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, віднесено експорт та імпорт товарів, капіталу та робочої сили.

Підприємець може обрати спрощену систему оподаткування у разі, якщо він відповідає вимогам, установленим ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Ця ж стаття визначає види діяльності, у разі здійснення яких підприємці не можуть бути платниками єдиного податку.

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі виді діяльності або відбулися зміни організаційно-правової форми (ст. 298 ПКУ).

Отже, підприємець - платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

СХОЖІ НОВИНИ:
Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльністьВідмовитися від єдиного податку можна до 21 грудняВідмовитись від єдиного податку можна до 20 вересняСпрощенців не обмежують у кількості видів діяльностіДля кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень
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