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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:18
25 квітня

77 буковинців загинуло в АТО. 58 сім'ям загиблих виплачено допомогу в сумі 6 700,5 тисяч гривень

13:07
25 квітня

Роман Череватий очолив Чернівецьку обласну організацію Товариства лісівників України

12:48
25 квітня

Розпочато підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року в Чернівецькій області

12:27
25 квітня

У Чернівцях і 87-літні декларують доходи

12:24
25 квітня

Для спрощенців відсутні бізнес - кордони

12:23
25 квітня

Нарахування та сплата земельного податку фізичними особам

12:21
25 квітня

Затверджено нову методику розрахунку прожиткового мінімуму

12:18
25 квітня

Санкції за розповсюдження російських книг без дозволу

12:17
25 квітня

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи земельний податок не сплачують

12:15
25 квітня

Як оподатковується безоплатне харчування працівників

12:13
25 квітня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–березні 2017 року

12:08
25 квітня

Прикордонники нагадують про режимні заходи

11:56
25 квітня

Колегія проаналізувала правову роботу в пенсійній службі на Буковині

11:40
25 квітня

Чернівчани зможуть за “Доступні ліки” розрахуватися бонусами від ПриватБанку

16:09
24 квітня

ФСК «Буковина» проведе «Зірковий урок футболу»

15:43
24 квітня

Щорічна грошова допомога до 5 травня ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань

15:38
24 квітня

Зміни у проведенні досудового розслідування

15:17
24 квітня

Ринок транспортних послуг у січні–березні 2017 року

14:13
24 квітня

Надання населенню Чернівецької області субсидій у березні 2017 року

13:25
24 квітня

За несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ передбачено відповідальність

13:23
24 квітня

У Чернівцях доходи декларують і громадяни поважного віку

13:21
24 квітня

На чернівчан, які продали більше одного авто, чекають у податковій

12:06
24 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 3 пожежі

11:24
24 квітня

Прокуратура Чернівецької області взяла на контроль хід розслідування побиття двох чернівчан під час Великодніх свят

11:23
24 квітня

Незважаючи на різку зміну погодних умов на території України, Чернівецький міський відділ звертається до буковинців!

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
25 квітня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Юлії Матвієвої на тему: "Стан захисту прав дітей у Чернівецькій області".
25 квітня о 15.00
на стадіоні «Буковина» ФСК «Буковина» проведе «Зірковий урок футболу».
Цьогоріч у «Зірковому уроці футболу» візьмуть участь гравці 2007-2009 р.н. з ДЮСШ міськспортуправління та ДЮФК «Спарта». Діти отримають можливість зустрітися з гравцями першолігової «Буковини» Олегом Мозілем, Артемом Тєрєховим, Ігорем Бойчуком, Андрієм Шишигіним і Максимом Ілюком.
25 квітня о 19.00
Чернівецьким обласним військовим комісаріатом2017 року буде здійснено урочисту відправку військовозобов'язаних з числа оперативного резерву у кількості 40 чоловік на навчальні збори, які будуть проходити у 128 окремій гірсько-штурмові бригаді (Закарпаття).
Місце проведення ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТСО УКРАЇНИ Адрес: 58023, м. Чернівці, вул. Фастівська, 30а
25 квітня з 19.00
вул. Фастівська, 3а буде здійснено урочисту відправку військовозобов'язаних з числа оперативного резерву у кількості 40 чоловік на навчальні збори, які будуть проходити у 128 окремій гірсько-штурмові бригаді (Закарпаття).
25 квітня о 19:00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу». Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.
26 квітня о 11.00
на базі КМУ «Міська дитяча поліклініка» (м. Чернівці Проспект Незалежності,109) буде проведено круглий стіл у форматі запитання – відповіді.
Мета заходу - інформувати громадськість про вакцинацію як найбільш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки країни.
26 квітня о 11.00
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, Чернівецький обласний військовий комісар буде проводити брифінг за темою " Початок призову офіцерів запасу на військову службу за призовом"
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 17:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) в рамках проекту DZESTRA talks відбудеться лекція Ярослава Качмарського «Фестиваль "Гамселить" – культурна децентралізація своїми руками»
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Промислове виробництво Чернівецької області у січні–березні 2017 року

Сьогодні, 12:13 / Коментарів: 0
У січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 99,8%.

У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 94,2%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 277,3%, у переробній промисловості – 93,1%.

У січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції склав 87,4%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 107,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 93,6%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 98,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 96,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 97,9%, у машинобудуванні – 65,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2016р. індекс промислової продукції становив 107,9%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 112,8% - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
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