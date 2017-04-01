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Новини
13:09
21 квітня

До Чернівців завітає заступник прес-аташе Посольства США

12:55
21 квітня

Кампанія декларування вийшла на фінішну пряму

11:59
21 квітня

Про декларування on-line з начальником Чернівецької ОДПІ

11:58
21 квітня

Не плануєте забруднювати середовище – повідомте податкову

11:57
21 квітня

Про природні ресурси звітуємо за новою формою декларації

11:10
21 квітня

На Буковині кількість безробітних зменшилась майже на 7%

11:07
21 квітня

767 демобілізованих буковинців, які брали участь в АТО, скористалися послугами обласної служби зайнятості

11:05
21 квітня

Безоплатне поховання загиблих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни

11:03
21 квітня

Чернівецькі митники вилучили товар на 5,5 мільйонів гривень

16:42
20 квітня

Чернівчани зможуть безкоштовно обстежитись на наявність меланоми

16:40
20 квітня

У Чернівцях покажуть фільм про річку Прут німецького режисера

16:36
20 квітня

В Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з перукарського мистецтва

15:57
20 квітня

Міжнародний конкурс «Сурми Буковини» у Чернівцях (програма)

13:33
20 квітня

Народжуваність у сільській місцевості області залишається традиційно вищою, ніж у місті

12:53
20 квітня

Змінено порядок оподаткування спадщини

12:52
20 квітня

З 1 квітня - зупинення реєстрації податкових накладних

12:26
20 квітня

Рекомендації буковинцям щодо правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

12:16
20 квітня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 6 пожеж

12:09
20 квітня

На Буковині засуджено демобілізованого військовослужбовця за збут зброї

10:59
20 квітня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив півмільйона гривень

10:57
20 квітня

До уваги платників водної ренти та екоподатку!

10:56
20 квітня

Задекларувати доходи можна онлайн

10:26
20 квітня

Фестиваль "Розквітай, писанко!" у Чернівцях перенесено через погодні умови

10:23
20 квітня

До Чернівців приїдуть харків'яни обмінюватись досвідом місцевого самоврядування

10:18
20 квітня

У прокуратурі Чернівецької області обрали делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
21 квітня о 12:00
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.
Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
21 квітня о 14.00
в Ратуші (каб 202) за участю міського голови Олексія Каспрука відбудеться презентація міжнародної системи ідентифікації тварин Аnimal-id та підписання Меморандуму про долучення Чернівців до роботи у цій системі.
Ця міжнародна платформа дозволить запустити процес реєстрації тварин у Чернівцях. Як цей сервіс працюватиме у Чернівцях, які можливості для ідентифікації, пошуку загублених тварин та адаптації безпритульних тварин отримають чернівчани розкажуть керівники проекту Аnimal-id
Віктор Копач та Василь Дуб, директор МКП «Притулок для тварин» Василь Виноградов, представник ГО « Захист тварин» Антоніна Гошовська.
24 квітня о 14.00
в інформаційному центрі "Вікно в Америку" Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка відбудеться круглий стіл «25 років дипломатичних відносин між Україною та США» за участю заступника прес-аташе Посольства США в Україні Омара Кардентейя, організований спільно з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та установ.
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
24 квітня о 15.00
в приміщенні конференц-залу Чернівецької міської поліклініки №2 (вул. Лесі Українки) відбудеться круглий стіл на тему: "СТОП МЕЛАНОМА. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" за участю: Ольги Денисенко , доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою дерматовенерології БДМУ, тема доповіді: "Передракові захворювання шкіри (Преканкрози); Олександа Куцака, провідного спеціаліста відділення голови і шиї Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру, тема доповіді: "Меланома - інформація для роздумів та дій"; Олега Чорного, головного позаштатного онколого Чернівецького міського управління охорони здоров'я, кандидата медичних наук, тема доповіді: "Сучасні підходи лікування меланоми".
24 квітня о 15.00
Чернівецький обласний благодійний Фонд допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію спільно з Чернівецьким прес-клубом реформ запрошує на прес – конференцію приурочену 10-річчній діяльності Фонду та обговоренню нагальних проблем дитячої онкології в області.
Місце проведення: актовий зал Обласної дитячої клінічної лікарні вул. Руська, 207 А, (в корпусі приймального відділення)


25 квітня о 19:00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу». Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Кампанія декларування вийшла на фінішну пряму

Сьогодні, 12:55 / Коментарів: 0
До завершення кампанії декларування доходів залишились лічені дні. Про попередні результати розповів начальник Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Микола Загарюк.

Станом на 20 квітня цього року до Чернівецької ОДПІ 2311 громадян подали декларації про майновий стан і доходи, з них 1901 – чернівчани та 410 жителів Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 105,7 млн. грн.

Найбільше декларантів відзвітували про продаж нерухомого та рухомого майна,- 465 громадян задекларували 9,7 млн. грн.; 327 - повідомили про успадкування чи отримання в дарунок майна на суму 32,9 млн. грн.

Активно декларують свої доходи громадяни, які отримали інвестиційний прибуток. Так, з початку року 63 мешканці обласного центру відзвітували про 12,3 млн. грн. інвестиційного доходу.

Вже 142 декларанти відзвітували про свої доходи від оренди нерухомого та рухомого майна на суму 4,3 млн. грн.

Про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., повідомили троє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 10,4 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 4,0 млн. грн.

Слід зазначити, що кампанія декларування громадянами минулорічних доходів відбувається щороку, упродовж перших чотирьох місяців року. Однак, щороку знаходяться особи, які невчасно декларують отримані статки з причин “не знав, не зміг, не повідомили”, які призводять до непорозумінь та застосування штрафів. Тож варто брати приклад з тих громадян, які розуміють, що свідомість, праця, вихованість і повага до Закону кожної людини - є формулою розвитку суспільства.

Дякуємо усім громадянам, які небайдужі до розвитку нашої територіальної громади і свідомо виконують свій громадянський обов'язок.


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