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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:09
21 квітня

До Чернівців завітає заступник прес-аташе Посольства США

12:55
21 квітня

Кампанія декларування вийшла на фінішну пряму

11:59
21 квітня

Про декларування on-line з начальником Чернівецької ОДПІ

11:58
21 квітня

Не плануєте забруднювати середовище – повідомте податкову

11:57
21 квітня

Про природні ресурси звітуємо за новою формою декларації

11:10
21 квітня

На Буковині кількість безробітних зменшилась майже на 7%

11:07
21 квітня

767 демобілізованих буковинців, які брали участь в АТО, скористалися послугами обласної служби зайнятості

11:05
21 квітня

Безоплатне поховання загиблих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни

11:03
21 квітня

Чернівецькі митники вилучили товар на 5,5 мільйонів гривень

16:42
20 квітня

Чернівчани зможуть безкоштовно обстежитись на наявність меланоми

16:40
20 квітня

У Чернівцях покажуть фільм про річку Прут німецького режисера

16:36
20 квітня

В Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з перукарського мистецтва

15:57
20 квітня

Міжнародний конкурс «Сурми Буковини» у Чернівцях (програма)

13:33
20 квітня

Народжуваність у сільській місцевості області залишається традиційно вищою, ніж у місті

12:53
20 квітня

Змінено порядок оподаткування спадщини

12:52
20 квітня

З 1 квітня - зупинення реєстрації податкових накладних

12:26
20 квітня

Рекомендації буковинцям щодо правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

12:16
20 квітня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 6 пожеж

12:09
20 квітня

На Буковині засуджено демобілізованого військовослужбовця за збут зброї

10:59
20 квітня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив півмільйона гривень

10:57
20 квітня

До уваги платників водної ренти та екоподатку!

10:56
20 квітня

Задекларувати доходи можна онлайн

10:26
20 квітня

Фестиваль "Розквітай, писанко!" у Чернівцях перенесено через погодні умови

10:23
20 квітня

До Чернівців приїдуть харків'яни обмінюватись досвідом місцевого самоврядування

10:18
20 квітня

У прокуратурі Чернівецької області обрали делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
21 квітня о 12:00
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.
Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
21 квітня о 14.00
в Ратуші (каб 202) за участю міського голови Олексія Каспрука відбудеться презентація міжнародної системи ідентифікації тварин Аnimal-id та підписання Меморандуму про долучення Чернівців до роботи у цій системі.
Ця міжнародна платформа дозволить запустити процес реєстрації тварин у Чернівцях. Як цей сервіс працюватиме у Чернівцях, які можливості для ідентифікації, пошуку загублених тварин та адаптації безпритульних тварин отримають чернівчани розкажуть керівники проекту Аnimal-id
Віктор Копач та Василь Дуб, директор МКП «Притулок для тварин» Василь Виноградов, представник ГО « Захист тварин» Антоніна Гошовська.
24 квітня о 14.00
в інформаційному центрі "Вікно в Америку" Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка відбудеться круглий стіл «25 років дипломатичних відносин між Україною та США» за участю заступника прес-аташе Посольства США в Україні Омара Кардентейя, організований спільно з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та установ.
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
24 квітня о 15.00
в приміщенні конференц-залу Чернівецької міської поліклініки №2 (вул. Лесі Українки) відбудеться круглий стіл на тему: "СТОП МЕЛАНОМА. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" за участю: Ольги Денисенко , доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою дерматовенерології БДМУ, тема доповіді: "Передракові захворювання шкіри (Преканкрози); Олександа Куцака, провідного спеціаліста відділення голови і шиї Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру, тема доповіді: "Меланома - інформація для роздумів та дій"; Олега Чорного, головного позаштатного онколого Чернівецького міського управління охорони здоров'я, кандидата медичних наук, тема доповіді: "Сучасні підходи лікування меланоми".
24 квітня о 15.00
Чернівецький обласний благодійний Фонд допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію спільно з Чернівецьким прес-клубом реформ запрошує на прес – конференцію приурочену 10-річчній діяльності Фонду та обговоренню нагальних проблем дитячої онкології в області.
Місце проведення: актовий зал Обласної дитячої клінічної лікарні вул. Руська, 207 А, (в корпусі приймального відділення)


25 квітня о 19:00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу». Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Про природні ресурси звітуємо за новою формою декларації

Сьогодні, 11:57 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що за І квартал 2017 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні періоди - платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за винятком вуглеводної сировини), за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води та за спеціальне використання лісових ресурсів необхідно надавати Податкову декларацію з рентної плати за новою формою.

Відповідні зміни до попередньої форми Податкової декларації з рентної плати внесені наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927, який набрав чинності з 30.12.2016 року.
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