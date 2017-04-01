Що, Де, Коли

в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.

Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.

в Ратуші (каб 202) за участю міського голови Олексія Каспрука відбудеться презентація міжнародної системи ідентифікації тварин Аnimal-id та підписання Меморандуму про долучення Чернівців до роботи у цій системі.

Ця міжнародна платформа дозволить запустити процес реєстрації тварин у Чернівцях. Як цей сервіс працюватиме у Чернівцях, які можливості для ідентифікації, пошуку загублених тварин та адаптації безпритульних тварин отримають чернівчани розкажуть керівники проекту Аnimal-id

Віктор Копач та Василь Дуб, директор МКП «Притулок для тварин» Василь Виноградов, представник ГО « Захист тварин» Антоніна Гошовська.

в інформаційному центрі "Вікно в Америку" Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка відбудеться круглий стіл «25 років дипломатичних відносин між Україною та США» за участю заступника прес-аташе Посольства США в Україні Омара Кардентейя, організований спільно з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та установ.

в приміщенні конференц-залу Чернівецької міської поліклініки №2 (вул. Лесі Українки) відбудеться круглий стіл на тему: "СТОП МЕЛАНОМА. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" за участю: Ольги Денисенко , доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою дерматовенерології БДМУ, тема доповіді: "Передракові захворювання шкіри (Преканкрози); Олександа Куцака, провідного спеціаліста відділення голови і шиї Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру, тема доповіді: "Меланома - інформація для роздумів та дій"; Олега Чорного, головного позаштатного онколого Чернівецького міського управління охорони здоров'я, кандидата медичних наук, тема доповіді: "Сучасні підходи лікування меланоми".

Чернівецький обласний благодійний Фонд допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію спільно з Чернівецьким прес-клубом реформ запрошує на прес – конференцію приурочену 10-річчній діяльності Фонду та обговоренню нагальних проблем дитячої онкології в області.

Місце проведення: актовий зал Обласної дитячої клінічної лікарні вул. Руська, 207 А, (в корпусі приймального відділення)







у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу» . Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.

Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.

біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.

Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.

в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.

Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.

Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.