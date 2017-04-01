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У прокуратурі Чернівецької області обрали делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
21 квітня о 12:00
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.
Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
21 квітня о 14.00
в Ратуші (каб 202) за участю міського голови Олексія Каспрука відбудеться презентація міжнародної системи ідентифікації тварин Аnimal-id та підписання Меморандуму про долучення Чернівців до роботи у цій системі.
Ця міжнародна платформа дозволить запустити процес реєстрації тварин у Чернівцях. Як цей сервіс працюватиме у Чернівцях, які можливості для ідентифікації, пошуку загублених тварин та адаптації безпритульних тварин отримають чернівчани розкажуть керівники проекту Аnimal-id
Віктор Копач та Василь Дуб, директор МКП «Притулок для тварин» Василь Виноградов, представник ГО « Захист тварин» Антоніна Гошовська.
24 квітня о 14.00
в інформаційному центрі "Вікно в Америку" Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка відбудеться круглий стіл «25 років дипломатичних відносин між Україною та США» за участю заступника прес-аташе Посольства США в Україні Омара Кардентейя, організований спільно з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та установ.
24-27 березня о 15.00
24-27 березня о 15.00
24 квітня о 15.00
в приміщенні конференц-залу Чернівецької міської поліклініки №2 (вул. Лесі Українки) відбудеться круглий стіл на тему: "СТОП МЕЛАНОМА. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" за участю: Ольги Денисенко , доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою дерматовенерології БДМУ, тема доповіді: "Передракові захворювання шкіри (Преканкрози); Олександа Куцака, провідного спеціаліста відділення голови і шиї Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру, тема доповіді: "Меланома - інформація для роздумів та дій"; Олега Чорного, головного позаштатного онколого Чернівецького міського управління охорони здоров'я, кандидата медичних наук, тема доповіді: "Сучасні підходи лікування меланоми".
24 квітня о 15.00
Чернівецький обласний благодійний Фонд допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію спільно з Чернівецьким прес-клубом реформ запрошує на прес – конференцію приурочену 10-річчній діяльності Фонду та обговоренню нагальних проблем дитячої онкології в області.
Місце проведення: актовий зал Обласної дитячої клінічної лікарні вул. Руська, 207 А, (в корпусі приймального відділення)


25 квітня о 19:00
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться публічна дискусія на тему «Анатомія літературного процесу». Участь у ній візьмуть: Олександр Бойченко, Інга Кейван, Христя Венгринюк, Максим Дупешко, Валерія Чорней і Андрій Тужиков. Модератор: Лілія Шутяк.
26 квітня о 15.00
Центральна площа 7, конференц - зала КНТЕІ, ІІ поверх відбудеться засідання круглого столу на тему: «Імплементація Національного плану дій з виконання Резолюції ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,Мир, Безпека» у місцеві програми Хмельницької і Чернівецької областей.
27 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
28 квітня о 20:00
ЦСМ «Bunker» (вул. Героїв Майдану, 3) відбудеться концерт німецького саунд артиста Dr. Nexus та українського електронного проекту Motoblok.
26 травня о 19.00
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Сімейні лікарі на ваш вибір. Як зміниться медицина вже цього літа?

Сьогодні, 11:41 / Коментарів: 0
Сімейні лікарі на ваш вибір. Як зміниться медицина вже цього літа?

фото з відкритих джерел


Три місяці – стільки часу є в українців, щоб знайти та обрати сімейного лікаря. Уже влітку звичні відносини з дільничним терапевтом почнуть відходити у небуття. Адже з 1 липня 2017 року розпочнеться процес укладання договорів між пацієнтами та лікарями сімейної медицини. Центр громадського моніторингу та контролю проаналізував, що урядовці підготували українцям в рамках медичної реформи.

Що зміниться для лікарів?

Уже в травні Верховна Рада може ухвалити низку законів, які повинні здійснити переворот у вітчизняній системі охорони здоров’я. Ключовим серед них є законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», яким офіційно закріплюється принцип «гроші ходять за пацієнтом». Тобто держава оплачуватиме медичні послуги, якими скористалася людина, а не утримання ліжко-місць у напівпорожніх шпиталях.

Зміни насамперед торкнуться «первинної» ланки, а саме амбулаторій, поліклінік, центрів медико-санітарної допомоги, тобто лікарів, до яких звертаються в першу чергу. Ключова роль тут відводиться розвитку сімейної медицини. Адже попри те, що вона впроваджується в Україні не перший рік, професія сімейного лікаря так і не стала популярною серед студентів-медиків через низьку оплату праці, велике навантаження та ненормований робочий день. Однак невдовзі і прибутки, і графік медпрацівників будуть залежати винятково від них самих.

Починаючи з липня сімейні лікарі зможуть працювати як у державних медустановах, так і «на себе», тобто оформити статус ФОП (фізична особа-підприємець) і вести приватну практику. За новими правилами, лікар отримуватиме не фіксовану заробітну плату, а кошти за кожного окремого пацієнта. Це 210 грн на рік за особу.

«Це середній тариф. Він буде удвічі більшим за маленьку дитину до 5 років і за людину за 65 років, – розповідає Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я. – Так само будуть проміжні тарифи – за дітей від 5 до 18 і так далі».

За рекомендацією МОЗ, оптимальна кількість пацієнтів, яких має право вести такий спеціаліст, повинна перебувати в межах 2000 осіб. За таких умов доходи лікаря можуть сягнути 420 тис. грн на рік або 35 тис. грн щомісячно. Цифра, на перший погляд, приваблива, втім, викликає сумніви у багатьох опонентів реформи. Адже з цих коштів медик приватної практики повинен буде оплатити оренду приміщення, його оснащення, зарплату медсестрі, комунальні та транспортні витрати тощо.

На яку ж реальну суму він зможе розраховувати у процесі роботи? У міністерстві провели детальну калькуляцію: видатки, які підуть на діагностичні тести, витратні матеріали та амортизацію оснащення, заберуть 9 тис. 81 грн на місяць. Віднімаємо податки ФОП: єдиний соціальний внесок у 704 грн на місяць і єдиний податок у 640 грн на місяць. Таким чином, на руки медпрацівник має всі шанси одержати 24 тис. 575 грн.

Якщо сімейний лікар не захоче працювати самостійно, він має право залишитися у поліклініці або амбулаторії. Але тоді зароблені ним гроші держава переводитиме на рахунок медзакладу і врегульовувати питання заробітної плати йому доведеться з адміністрацією установи.

Що зміниться для пацієнтів?

Уже з 1 липня медику та пацієнту необхідно буде офіційно «оформити стосунки» – підписати угоду про надання послуг, так звану «декларацію про вибір лікаря пацієнтом». Для укладання такого договору пацієнту потрібен лише паспорт. Угода діятиме безстроково. Якщо особа укладає контракт з іншим спеціалістом, попередня угода просто анулюється. Змінювати сімейних лікарів тепер можна за бажанням і без прив’язки до місця реєстрації. «Прикріплення» до дільниць скасовується. Тобто пацієнт має право обирати не лише серед персоналу найближчої поліклініки, а й серед медпрацівників інших установ.

«Кожен громадянин отримає персонального лікаря первинки, – розповідає Олександр Ябчанка, експерт групи з реформи системи охорони здоров’я Реанімаційного Пакету Реформ. – Завданням лікаря стане профілактика і рання діагностика хвороб, а також моніторинг стану здоров’я громадян і занесення цих даних у єдину електронну базу пацієнтів».

Декларація між пацієнтом і медиком заповнюватиметься в електронному вигляді. Втім, людина зможе отримати також і паперовий варіант. МОЗ планує запровадити цей процес уже влітку – разом із запуском eHealth – електронного реєстру медичних закладів, пацієнтів та їхніх діагнозів, куди будуть вноситися і дані декларації. 6 квітня розпочалося тестування демо-версії програми.

Нововведення стосується лише лікарів сімейної медицини, терапевтів та педіатрів. Підписувати угоди з кардіологами, отоларингологами, урологами та іншим вузькоспеціалізованими фахівцями не потрібно. Направляти на лікування до них – як і раніше – буде сімейний лікар. Також на нього покладається обов’язок консультувати пацієнта, нагадувати про планові обстеження, аналізувати їхні результати, виписувати ліки та довідки, здійснювати діагностику і лікування у межах своєї компетенції. Він також має право вести неускладнену вагітність.

Запровадження нового формату відбувається завдяки переходу на страхову модель медицини. Під дію страховки потрапляють усі громадяни України без винятку – від новонароджених до пенсіонерів. Втім, додаткових податків або відрахувань із зарплат поки що не передбачається. Наповнення страхового фонду відбуватиметься із непрямих податків, які сплачує кожний українець – з акцизів, ПДВ, товарів.

«Ми маємо кардинально змінити всю галузь системи охорони здоров’я, і реформування полягає в тому, що охорона здоров’я – це не ліжко і не лише обладнання. Це зміна взаємовідносин між пацієнтом і лікарем, це кардинально нова система страхової медицини, це система захисту малозабезпечених», – зазначив Президент України Петро Порошенко на одній із прес-конференцій, відповідаючи на запитання про майбутнє медицини в Україні.

За досвідом європейських сімейних лікарів, більше 80% проблем та звернень пацієнтів можливо вирішити саме на первинці. Саме тому зміни на цьому щаблі медичної допомоги є ключовими в реформі системи охорони здоров'я України. А як на практиці це відбуватиметься в наших реаліях – покаже час.
Джерело: Центр моніторингу та контролю


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