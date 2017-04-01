Після затримання Мартиненко опубліковані нові «плівки» Онищенко

Буквально через кілька годин після доставки екс-нардепа Миколу Мартиненка в НАБУ, була опублікована третя порція записів з «фонотеки» депутата-втікача Олександра Онищенка. Це розмови з затриманим соратником Арсенія Яценюка.Ще недавно Мартиненко їздив до Онищенко на переговори з метою домовитися про мирне врегулювання конфлікту між президентом і депутатом. Онищенко і Мартиненко вже зустрічалися в одному з готелів Іспанії. Тоді вони намітили карту дій, проте всі домовленості незабаром були зірвані, після чого Онищенко оприлюднив записи того діалогу.Незабаром після зустрічі в Іспанії, ще до публікації першої порції плівок, за словами Онищенка, Мартиненко прилетів до нього в Лондон, де відбулася друга зустріч. Предмет розмови - корупційні схеми Порошенка і його оточення.Опубліковані два найбільш важливих фрагмента із запису. На першому з них Микола Мартиненко підтверджує, що Порошенко надіслав до нього НАБУ з обшуками після того, як він розповів президенту про структуру бізнесу підприємства НАЕК «Енергоатом».В іншому фрагменті Мартиненко описує, як люди Порошенка - Олександр Грановський і Ігор Кононенко заробляли на Одеському припортовому заводі.[b]Стенограма першого фрагмента запису[/b][b]Онищенко[/b]: ... Рідкісний .... Використовувати людей в своїх цілях, щоб потім ... пі..ец. Найголовніше, у людини немає ... Гаразд там я, нова людина, але у вас же є якась історія стосунків.[b]Мартиненко[/b]: Скільки я йому допомагав .... завдяки мені він став міністром закордонних справ. Ти не уявляеш. Притому Анька моя (Анна Мартиненко, друга дружина Мартиненка. - прим.ред.) Дружить з його дружиною. Каже, цілком нормальна. Так ти не знаєш що там вдома робиться, там теж таке. Так він (Порошенко. - прим.ред.) Вважає, що у нього кругом дискомфорт - на роботі дискомфорт, вдома дискомфорт, зі здоров'ям дискомфорт, зі сном дискомфорт. Скрізь, б..дь, дискомфорт. Коли поставив Гройсмана - йому стало трохи простіше. Але Гройсман такий. Ось зроби те-то. Він йому: «Я подумаю». Порошенко йому: «Я сказав, ти будеш робити?». А Гройсман такий: «пур-пур-пур». Той, що не попросить відповідає йому: «Добре, я подумаю». І він нічого не може зробити.[b]Онищенко[/b]: П ... дець.[b]Маритненко[/b]: Він мені бізнес по Енергоатому (НАЕК «Енергоатом». - прим.ред.) Не вирішив. Потім пристав до мене, давай я подивлюся твої виписки документів і так далі .. Ну, я дав документи, доступи. Вони подивилися. А потім після цього до мене СБУ приїжджає. За запитами, по всьому. Ну чистий пі ... рас, розумієш? Він мені мало не поламав систему, яку я вибудовував років десять ... Так це Москаленко (лідер групи «Воля народу» -Прім.Ред.), Він до мене вчора приїжджав, піднімаюся на 12 поверх. Він мені - на, йду з керівника групи. Він мені почав розповідати. Розповів про цього Пасічника (екс-заст.голови НАК «Нафтогаз», став відомий тим, що дзвонив екс-міністру економіки Абромавічус і, за заявою останнього, говорив, що він Кононенко - прим.ред.). Це ж беруть 50 тис, потім говорять ще. Грановський з Кононенко - е ... ж твою мать, 10 тис. 15 тис., І все їм мало.[b]Онищенко[/b]: Він мене напружував ще тим, щоб групу ( «Воля народу», - прим.ред.) Треба перейменувати в «Наш край». Сказав, будеш це фінансувати 50 на 50. Але я знаю, що таке з ним 50 на 50.[b]Мартиненко[/b]: Його 50 - це все 100. В кращому випадку.[b]Онищенко[/b]: Так він взагалі ніколи нічого не це ... Все, про що ми домовлялися, він нічого не робив.[b]Мартиненко[/b]: Де ти живеш? Квартиру знімаєш. Де?[b]Онищенко[/b]: Хер його знає, я тут не орієнтуюся. А ти з Григоришиним (олігарх Костянтин Григоришин. - прим.ред.) В нормальних відносинах? Він тобі кум або хто?[b]Мартиненко[/b]: Ееее, не дуже. Він же грав проти мене з Петром. Він дуже небезпечний. З ним не можна зв'язуватися.[b]Онищенко[/b]: Я просто не розумію цю гру, що Лещенко (депутат від БПП Сергій Лещенко - прим.ред.) - його людина, але в той же час і Петю він глушить і все на світі.[b]Мартиненко[/b]: Ну, це Григоришин такої. Ось вони схожі з Петром. Ось він типу ні до чого. Петя з Григоришиним вирішили роздерибанити всю енергетику. У Ріната (Ринат Ахметов -Прім.Ред.) Віджали, у того віджали, у того віджали, а я у них ліг поперек горла ...[b]Онищенко[/b]: Я ж чому і кажу. Мені Григоришин передавав: навіщо Онищенко, б ... дь, з Рінатом туди лізе, захищає його, це взагалі не його тема - нехай не лізе. Це Паша Фукс передав. Типу, якого х * я він заступається за нього. Це моя тема, нехай він туди не лізе. Більш того, він же (Порошенко. - прим.ред.) Хотів, щоб я поставив міністри (екології. - прим.ред.) І вже через міністерство почати херіть Ріната. Більш того, міністр Шевченко ще може дати свідчення, що ці всі чвари, які він влаштовував з прем'єр-міністром - теж йому давав завдання Петя.Нова розмова Онищенко з соратником Яценюка Мартиненком. Фрагмент перший.[b][b] Стенограма другого фрагмента записі[/b[/b][b]Мартиненко[/b]: Я був у Ріната, по одному з ГЗК маленьких. Ти знаєш з Фонду держмайна, де був Леонід Парфененко. У нього був ГЗК завод вмираючий - 150 тис тонн руди давав. Що б ти розумів, загальний обсяг мільйонів 30. Він увесь цей час перебував у власності Фонду держмайна.У Ріната закінчився суд і вони влаштували йому х ... ню, щоб він його віддав. Ну скільки він там заробляє? Так анітрохи. Вони з нього вичавлювали до останнього.Фірташ Запорізький метал. Я кажу, Ігор (Кононенко. - прим.ред.), Я знаю цей бізнес, це не бізнес. Вони з них віджали 150. Вони за кожну х * йню цепяют - 100 тис, 200 тис.[b]Оніщенко[/b]: У мене таке було. Він, Коносу (Кононенко, - прим.ред.) Прийшов до мене і каже: будеш поставляти на Центренерго газ. Він сидів, приходив і кожен місяць рахував у мене кожні 10 тис. Доларів. Дав ще мені ще кілька підприємств, куди постачав ... Потім особисто приїжджав і сам забирав гроші. Це просто п ... здец. Я коли дивився на це. ... Це ще, слава богу, що я не вляпався в цей, б ... дь, припортовий завод (Одеський припортовий завод. - прим.ред.). Він хотів, щоб я туди теж постачав. Але у мене не було таких обсягів. Те, що було - він скрізь мене на свої підприємства закидав і особисто приїжджав потім за кожними 20 копійками. Забирав.[b]Мартиненко[/b]: ... Вони з Грановським (вони - депутати від БПП Олександр Грановський і Ігор Кононенко. - прим.ред.) На припортовий влаштували працювати свою дівчинку - заступником директора з фінансів (очевидно, мова йде про Ольгу Ткаченко. - прим.ред .). Далі відбувається наступне - вони виставляють свого трейдера, який сидить на причалі ОПЗ. Далі розводять одного серйозного покупця в Швейцарії, який через їх посередника повинен був купити обсяг. Цей серйозний покупець робить запит на завод, мовляв, підтвердіть, що у цього посередника є обсяги і що він продасть. Цей дура, бл ... ть, підписує, що все є. Цей трейдер перераховує передоплату 13 млн євро. І все. Розумієш, так? Розумієш? Чистий кримінал.[b]Новий розмова Онищенко з соратником Яценюка Мартиненко.[/b]Фрагмент другий. Відео: «Країна» Як повідомлялося раніше, Миколи Мартиненка Онищенко писав на кулькову ручку.[b]«ОЛІГАРХ» Павло Полтавченко[/b]