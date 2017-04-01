У Чернівцях закрили школи до понеділка

У школах міста призупинено навчання до 24 квітня, дошкільні заклади працюють у звичному режимі. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
У зв’язку з погіршенням погодних умов у школах міста з 20 до 24 квітня включно призупинено навчально-виховний процес.
Таке рішення прийнято на нараді, яку провів міський голова Олексій Каспрук за участю керівників департаменту ЖКГ, управлінь освіти, охорони здоров’я та КП «Чернівцітеплокомуненерго».
За розпорядженням міського голови Олексія Каспрука з 19 квітня поновлено опалювальний сезон в міській дитячій лікарні, Будинку малюка, військо-спортивному ліцеї, щколі-інтернаті №4 та 16-ти дошкільних закладах міста - №2 (вул.Узбецька,29), №14(вул.Кузнецова,25), №48 (вул. Крилова,2а),№6 (вул.Главки,8), №15(вул. Гузар,12), №23(вул.Александрі,30), №28(вул.Петровича,12), №39 (вул.Глибоцька,7), №3(вул.Кармеюка,43А), №50 (вул.Гагаріна,89), №26(вул. Надрічна,17), №36 (вул. Гулака-Артемовського,2), №18(вул.Сторожинецька,33А), №19 (вул.Руська,178), №20 (вул.Руська,182А), № 7(вул. О.Кобилянської,21), де діють автономні котельні.
У дошкільних закладах, де немає можливості централізовано подати теплоносій, температурний режим буде забезпечуватися за допомогою
електроприладів. Для цих закладів збільшено ліміти на споживання електроенергії. Управлінню освіти доручено перевірити забезпеченість дошкільних установ необхідної кількістю електрообігрівальних приладів та щоденно моніторити дотримання температурного режиму.