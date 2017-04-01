На Буковину для посилення кордону прибули курсанти з Хмельницького

Літературний целанівський центр, вул. Ольги Кобилянської, 51 відбудеться презентація українського перекладу книги німецького автора Вільгельма Шміда, за участю перекладачки Олександри Мельник-Подолян.
в «Блакитній залі» корпус V Чернівецького національного університету (колишня Резиденція митрополитів) за адресою: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Асоціація міст України у рамках проекту «ПУЛЬС» спільно з Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича проводять «Ярмарку вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області».
В «Ярмарці вакансій для ОТГ» візьмуть участь: голови об’єднаних громад Чернівецької області, студенти, випусктники та викладачі ВУЗів нашого міста, представники USAID, АМУ та облдержадміністрації.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
Будинок культури «Роша», вул. Горіхівська, 1 відбудеться вистава з елементами документального та лялькового театру, танцювально-перформативних практик і просторового аудіо-дизайну, створена на основі справжніх історій мешканців геріатричного пансіонату.
Досвід спілкування акторів зі старшими людьми був трансформований в художнє висловлювання, наскрізною ниткою якого є сум вічної душі за досконалим світом.
Вистава відбувається українською мовою.
Вхід вільний!
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.
Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.