Спілка АТОвців – про меркантильні маніпуляції на смертях Героїв…

Є речі, навколо яких маніпулювати, здавалось б, «неможливо», бо не можна, але… Навіть навколо смертей Героїв можуть відбуватися маніпуляції, на що, зокрема, звертає увагу Буковинська асоціація ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «СИЛА ЄДНАННЯ».
Уже давно в Чернівцях апелюють словом “АТО”, ми спілка, яка об’єднала більше 10 громадських організацій та багато окремих активістів, які безпосередньо дотичні до війни. І ми перші, хто зміг сказати правду, щодо меркантильних маніпуляцій на смертях Героїв.
В області більше 60-ти загиблих Героїв, у яких залишились діти, батьки та дружини, але цинічно апелює смертю свого чоловіка пані Оксана Зубжицька (дружина загиблого Героя Редькіна, який у неї був уже третім шлюбом).
-пані Зубжицька оформила своїй донці від першого шлюбу, посвідчення члена сім”ї загиблого, як тих, хто втратив годувальника, але у цієї доьнки ще живий тато.
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– пані Зубжицька нахабно апелює своїм нібито представництвом усіх родин загиблих Героїв, хоча майже всі (окрім 3-х сімей), з нею не хочуть спілкуватись і не дають їй право вирішувати важливі питання.
– пані Зубжицька отримала позачергово ділянку землі, як дружина загиблого, і дотепер не дає можливість ще одній родині загиблого розмежувати діляку, що поруч (така процедура “дозвіл від сусідів на планування”)
– не дає розмежуватись, бо хотіла цю ділянку для дочки, але виділили іншій сім’ї Героя, тоді пані Зубжицька просить виділити ділянку нерідній доньці Каріні Зубжицькій, і депутати міської ради погоджують, але приходять постійно листи від Мінсоцполітики щодо того, що Каріна Зубжицька не може бути прирівняна до категорій, яким надається право на отримання землі ПОЗАЧЕРГОВО.
– на Алеї Героїв на цвинтарі пані Зубжицька, не маючи документів та узгоджень з іншими родинами, залишає місце для свого особистого поховання, це дуже обурило батьків та дружин інших загиблих, адже переступати межу цинічності там, де покояться загиблі на війні – громаді стає нестерпно.
Тому прийшов час оприлюдинити дані факти та сказати вголос те, що боїться сказати влада.
усі факти та документи надсилаємо у додатках.З повагою,
спілка громадських організацій “Буковинська асоціація ветеранів,
інвалідів та волонтерів АТО “СИЛА ЄДНАННЯ”
На сесійному засіданні 18.04.17 депутати спершу, після виступу представників цієї спілки, вирішили повернутися до рішення про виділення земельної ділянки і зняти його на довивчення. Але пізніше до сесійної зали завітала пані Зубжицька і, з її ініціативи, поставили на голосування та підтримали пропозицію залишити в силі попереднє рішення – щодо виділення земельної ділянки доньці дружини загиблого (від першого шлюбу)…Джерело