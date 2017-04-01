ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ. До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
в «Блакитній залі» корпус V Чернівецького національного університету (колишня Резиденція митрополитів) за адресою: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Асоціація міст України у рамках проекту «ПУЛЬС» спільно з Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича проводять «Ярмарку вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області». В «Ярмарці вакансій для ОТГ» візьмуть участь: голови об’єднаних громад Чернівецької області, студенти, випусктники та викладачі ВУЗів нашого міста, представники USAID, АМУ та облдержадміністрації.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
Будинок культури «Роша», вул. Горіхівська, 1 відбудеться вистава з елементами документального та лялькового театру, танцювально-перформативних практик і просторового аудіо-дизайну, створена на основі справжніх історій мешканців геріатричного пансіонату. Досвід спілкування акторів зі старшими людьми був трансформований в художнє висловлювання, наскрізною ниткою якого є сум вічної душі за досконалим світом. Вистава відбувається українською мовою. Вхід вільний!
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області. Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях. Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
ДОБРОГО РАНКУ, Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був митрним Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Попри "режим тиші"на великодні свята бойовики Донбасу й надалі продовжують застосовувати зброю не лише щодо позицій Збройних Сил, а також і щодо мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування. За минулу добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. На Донецькому напрямку, позиції у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного – вів вогонь з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів, мінометів калібру120-мм та 82-мм ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82-мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї. За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.
У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня в Україні очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.
На Буковині 19-21 квітня вночі стовпчик термометра місцями опуститься до -5 градусів. 19 квітня вдень +8+11 градусів, а 20-21 квітня - лише 4+6 градусів. Очікується дощ і мокрий сніг.
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19.04.1956 народилася Заслужена артистка України Лариса Попенко
Лариса Вікторівна народилася 19.04.1956 р. у Чернівцях. Актриса Чернівецького театру. Заслужена артистка України (2006), лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича (2005) Працювала в багатьох творчих колективах, зокрема театрі-студії ТО “Синтез”, театрі естради “Колесо” Чернівецької обласної філармонії. У Чернівецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської Лариса Попенко прийшла у 199З році. Зіграла майже півсотні ролей, серед яких: • Ева (“Любов до гробу” А. Ніколаї), • Стефані “Квітка кактуса” Е. Берроуза. ЇЇ недавні ролі: • Параска «Солодка Даруся» за М. Матіос, • Сюзетта “Гарнір по-французьки” М.Камолетті, • Марія, королева шотландська Єлизавета, королева англійська “Ваша сестра і полонена” за Л.Разумовською, • Мама Ольги «Ольга» за листами О. Кобилянської, • Поетка «Туга за майбутнім» за поезією В. Китайгородської, • Мати «Калинова сопілка» за О.Забужко, • Брайнделе Козак «Мандрівні зорі, або Життя - Театр» за Шолом-Алейхемом.