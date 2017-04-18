У Чернівцях бігтимуть аби допомогти маленькій Ксені

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:25
19 квітня

Лісівники Хотинщини облаштували нові рекреаційні майданчики для туристів

13:58
19 квітня

Буковинські лісівники підтримують пропозицію нардепа створити заказник у Кіцмансько-Суховерхівському лісі

13:53
19 квітня

У буковинського перевізника вилучено товар вартістю близько 5 мільйонів гривень

13:51
19 квітня

Прем’єра театрального проекту ”Осінь на Плутоні” у Чернівцях

19:24
18 квітня

Буковина контрабандистська /ВІДЕО/

15:18
18 квітня

Від сплати ЄСВ до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло 1 мільйон гривень

14:45
18 квітня

Протягом тижня у Чернівцях показуватимуть найкраші стрічки австрійського кінематографу

14:42
18 квітня

В Чернівцях з’являться нові тролейбуси

12:57
18 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних днів сталося 7 пожеж, на яких було 4 людини врятовано та 35 осіб евакуйовано

12:45
18 квітня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

12:43
18 квітня

Ярмарок вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області

11:20
18 квітня

Лісове господарство Чернівецької області у 2016 році реалізувало продукції на 450 мільйонів

11:17
18 квітня

Чернівецьким бізнесменам повернули 28,6 млн. грн. ПДВ

11:16
18 квітня

Єдиний податок для підприємця – початківця

11:15
18 квітня

Здаєте в оренду житло, земельні ділянки, автотранспорт - задекларуйте доходи

11:14
18 квітня

Стимулювання виробництва теплоенергії з альтернативних джерел

11:12
18 квітня

Підписано Закон щодо автомобільних доріг оборонного значення

11:09
18 квітня

Герцаївське лісництво відшкодує державі понад 500 тис. грн. збитків

11:04
18 квітня

Чернівчанина засуджено до реального позбавлення волі за корисливі злочини

10:43
18 квітня

Вперше у Чернівцях фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!»

16:43
13 квітня

У місті Новодністровськ запрацює корпус Кельменецької місцевої прокуратури

14:46
13 квітня

Вартість переміщуваного у транзитній фурі товару була заниженою майже у 5 разів

13:12
13 квітня

Чернівецькі страхувальники сплатили майже 260 мільйонів ЄСВ

13:11
13 квітня

Підстави для анулювання реєстрації платника єдиного податку

13:10
13 квітня

Строки реєстрації податкових накладних

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
19 квітня о 18:30
Літературний целанівський центр, вул. Ольги Кобилянської, 51 відбудеться презентація українського перекладу книги німецького автора Вільгельма Шміда, за участю перекладачки Олександри Мельник-Подолян.

20 квітня о 10.00
в «Блакитній залі» корпус V Чернівецького національного університету (колишня Резиденція митрополитів) за адресою: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Асоціація міст України у рамках проекту «ПУЛЬС» спільно з Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича проводять «Ярмарку вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області».
В «Ярмарці вакансій для ОТГ» візьмуть участь: голови об’єднаних громад Чернівецької області, студенти, випусктники та викладачі ВУЗів нашого міста, представники USAID, АМУ та облдержадміністрації.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
20 квітня о 18.30
Будинок культури «Роша», вул. Горіхівська, 1 відбудеться вистава з елементами документального та лялькового театру, танцювально-перформативних практик і просторового аудіо-дизайну, створена на основі справжніх історій мешканців геріатричного пансіонату.
Досвід спілкування акторів зі старшими людьми був трансформований в художнє висловлювання, наскрізною ниткою якого є сум вічної душі за досконалим світом.
Вистава відбувається українською мовою.
Вхід вільний!
21 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
21 квітня о 12:00
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.
Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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У Чернівцях бігтимуть аби допомогти маленькій Ксені

18-04-2017, 15:54 / Коментарів: 0
У Чернівцях бігтимуть аби допомогти маленькій КсеніУчасники напівмарафону «CrosHill» допомагатимуть вилікуватися 6-річній Ксені.
Благодійний забіг «CrosHill» традиційно матиме високу мету – допомогти тим, хто цього потребує.

Нагадаємо, у 2016 році учасники CrosHill зібрали 12 тисяч гривень. Їх організатори перерахували Чернівецькому пологовому будинку №2 на закупівлю необхідного обладнання. В 2015 році гроші витратили на закупівлю медикаментів учасникам антитерористичної операції.

Цього року кошти збиратимуть для маленької сторожинчанки Ксенії Кусяк. Дівчинці 6 років і все своє життя вона лікується. Діагноз: спинно-мозгова грижа, гідроцефалія. Зараз її готують до складної операції, є загноєння кістки, але поки Ксенія приймає дорогі ліки, їй дуже потрібна фінансова допомога.
Аби взяти участь у благодійному забігу треба зареєструватися на сайті http://crosshill.ua і сплатити 99 гривень. Всі кошти, у повному обсязі, будуть передані маленькій Ксені.

Нагадаємо, у Чернівцях 21-го травня - напівмарафон CROSSHILL.

Містянам пропонують подолати 21.0975 кілометрів у напівмарафоні та взяти участь у 10-, 5- та 2-кілометровому забігові. У день напівмарафону заплановані й дитячі змагання на 100-, 500-, та 1000-метрових дистанціях. Нові маршрути напівмарафон CROSSHILL вже опубліковані на офіційному сайті забігу.

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