От тобі маєш і покарання: У НАСІРОВА НОВА ПОСАДА! Українці цього НЕ ПРОБАЧАТЬ!

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:25
19 квітня

Лісівники Хотинщини облаштували нові рекреаційні майданчики для туристів

13:58
19 квітня

Буковинські лісівники підтримують пропозицію нардепа створити заказник у Кіцмансько-Суховерхівському лісі

13:53
19 квітня

У буковинського перевізника вилучено товар вартістю близько 5 мільйонів гривень

13:51
19 квітня

Прем’єра театрального проекту ”Осінь на Плутоні” у Чернівцях

19:24
18 квітня

Буковина контрабандистська /ВІДЕО/

15:18
18 квітня

Від сплати ЄСВ до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло 1 мільйон гривень

14:45
18 квітня

Протягом тижня у Чернівцях показуватимуть найкраші стрічки австрійського кінематографу

14:42
18 квітня

В Чернівцях з’являться нові тролейбуси

12:57
18 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних днів сталося 7 пожеж, на яких було 4 людини врятовано та 35 осіб евакуйовано

12:45
18 квітня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

12:43
18 квітня

Ярмарок вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області

11:20
18 квітня

Лісове господарство Чернівецької області у 2016 році реалізувало продукції на 450 мільйонів

11:17
18 квітня

Чернівецьким бізнесменам повернули 28,6 млн. грн. ПДВ

11:16
18 квітня

Єдиний податок для підприємця – початківця

11:15
18 квітня

Здаєте в оренду житло, земельні ділянки, автотранспорт - задекларуйте доходи

11:14
18 квітня

Стимулювання виробництва теплоенергії з альтернативних джерел

11:12
18 квітня

Підписано Закон щодо автомобільних доріг оборонного значення

11:09
18 квітня

Герцаївське лісництво відшкодує державі понад 500 тис. грн. збитків

11:04
18 квітня

Чернівчанина засуджено до реального позбавлення волі за корисливі злочини

10:43
18 квітня

Вперше у Чернівцях фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!»

16:43
13 квітня

У місті Новодністровськ запрацює корпус Кельменецької місцевої прокуратури

14:46
13 квітня

Вартість переміщуваного у транзитній фурі товару була заниженою майже у 5 разів

13:12
13 квітня

Чернівецькі страхувальники сплатили майже 260 мільйонів ЄСВ

13:11
13 квітня

Підстави для анулювання реєстрації платника єдиного податку

13:10
13 квітня

Строки реєстрації податкових накладних

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ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ! ПРО НАШІ ПЛАНИ: ЯРОШ ПРИГОЛОМШИВ СОЦМЕРЕЖІ ПРИТЧЕЮ ВІД ГЛАВИ СБУ. ТАКОГО ВИ ЩЕ ТОЧНО НЕ ЧУЛИ!Про наші плани: Ярош приголомшив соцмережі притчею від глави СБУ. Такого ви ще точно

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
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Що, Де, Коли
19 квітня о 18:30
Літературний целанівський центр, вул. Ольги Кобилянської, 51 відбудеться презентація українського перекладу книги німецького автора Вільгельма Шміда, за участю перекладачки Олександри Мельник-Подолян.

20 квітня о 10.00
в «Блакитній залі» корпус V Чернівецького національного університету (колишня Резиденція митрополитів) за адресою: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Асоціація міст України у рамках проекту «ПУЛЬС» спільно з Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича проводять «Ярмарку вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області».
В «Ярмарці вакансій для ОТГ» візьмуть участь: голови об’єднаних громад Чернівецької області, студенти, випусктники та викладачі ВУЗів нашого міста, представники USAID, АМУ та облдержадміністрації.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
20 квітня о 18.30
Будинок культури «Роша», вул. Горіхівська, 1 відбудеться вистава з елементами документального та лялькового театру, танцювально-перформативних практик і просторового аудіо-дизайну, створена на основі справжніх історій мешканців геріатричного пансіонату.
Досвід спілкування акторів зі старшими людьми був трансформований в художнє висловлювання, наскрізною ниткою якого є сум вічної душі за досконалим світом.
Вистава відбувається українською мовою.
Вхід вільний!
21 квітня о 11.00
біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.
Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.
21 квітня о 12:00
в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.
Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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От тобі маєш і покарання: У НАСІРОВА НОВА ПОСАДА! Українці цього НЕ ПРОБАЧАТЬ!

18-04-2017, 15:22 / Коментарів: 0
От тобі маєш і покарання: У НАСІРОВА НОВА ПОСАДА! Українці цього НЕ ПРОБАЧАТЬ!Роман Насиров, якого раніше усунули від посади голови ГФС, отримав нову посаду. За інформацією організації, сьогодні, 17 квітня, Роман Насиров став новим президентом Федерації Дзюдо.

У столичному готелі «Національний» відбулася звітно-виборна Конференція ФДМ, у роботі якої взяли участь делегати з 23 регіонів нашої країни», — йдеться в повідомленні ФДМ.
Кандидатуру нового президента Романа Насірова підтримали 22 делегати конференції.

Нагадаємо, Насірову закидають неправомірну розстрочення податкових боргів підприємствам нардепа Олександра Онищенка та нанесення збитків державі на 2 млрд гривень. Він перебував за ґратами, поки його дружина не внесла заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Вже перебуваючи на волі, Насіров зажадав переглянути обрану йому суддею Солом’янського районного суду Олександром Бобровником запобіжний захід у вигляді арешту з заставою в 100 млн грн. Сталося це після того, як проект Автомайдану PROSUD повідомив, що суддя Бобровник, який розглядав справу Олександра Насірова, п’є на робочому місці та бере хабарі прямо в кабінеті.

У день арешту «Феофанія» поставила Роману Насирову діагноз «інфаркт міокарда». Цей діагноз підтвердило і Державне управління справами, де нібито замовили експертизу фахівцям з Німеччини. Однак німецькі лікарі спростували заяву ГУД про діагноз Насірова.
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