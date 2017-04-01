Що, Де, Коли

Літературний целанівський центр, вул. Ольги Кобилянської, 51 відбудеться презентація українського перекладу книги німецького автора Вільгельма Шміда, за участю перекладачки Олександри Мельник-Подолян.





в «Блакитній залі» корпус V Чернівецького національного університету (колишня Резиденція митрополитів) за адресою: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Асоціація міст України у рамках проекту «ПУЛЬС» спільно з Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича проводять «Ярмарку вакансій для об’єднаних територіальних громад Чернівецької області».

В «Ярмарці вакансій для ОТГ» візьмуть участь: голови об’єднаних громад Чернівецької області, студенти, випусктники та викладачі ВУЗів нашого міста, представники USAID, АМУ та облдержадміністрації.



в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.

У програмі заходу: виступи колег, друзів.

Будинок культури «Роша», вул. Горіхівська, 1 відбудеться вистава з елементами документального та лялькового театру, танцювально-перформативних практик і просторового аудіо-дизайну, створена на основі справжніх історій мешканців геріатричного пансіонату.

Досвід спілкування акторів зі старшими людьми був трансформований в художнє висловлювання, наскрізною ниткою якого є сум вічної душі за досконалим світом.

Вистава відбувається українською мовою.

Вхід вільний!



біля адмінбудівлі Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського, 1 м. Чернівці) відбудеться фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області.

Будуть представлені 38 писанкових дерев, виставка великодніх рушників та літератури; національна кухня, концертна програма, майстер-класи з писанкарства та кондитерського мистецтва, благодійна акція «Врятуй життя!» (збір коштів для онкохворих дітей). У концертній програмі візьмуть участь буковинський дует «Писанка», фольклорний театр-студія «Ґердан» та учнівські художні колективи Чернівецької області.

в приміщенні Літературного целанівського центру (вул. О. Кобилянської, 51) Христина Соловій дасть прес-конференцію з нагоди сольного концерту у Чернівцях.

Учасники: співачка Христина Соловій, піар-менеджерка Христини Соловій Аліна Цвєткова. Модератор: прес-секретар MERIDIAN CZERNOWITZ Лілія Шутяк.