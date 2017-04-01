Конфлікт з конем в Умані: Хто був за кермом іномарки, чому тварини опинились на трасі та скільки насправді було коней

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ. До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка на тему: «Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги, посилення правової спроможності та правових можливостей».
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудеться прес-конференція на тему: «Виробничий травматизм в області та про впровадження заходів щодо його зменшення» за участі начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Івана Луцака та заступника начальника Управління Держпраці Галини Кушнір. Учасників прес-конференції буде поінформовано про результати роботи відомства у напрямі реалізації державної політики у сфері трудового законодавства (забезпечення виплати роботодавцями мінімальної заробітної плати працівникам, вчасної виплати заробітної плати, належного оформлення трудових відносин, збільшення розмірів штрафних санкцій для порушників законодавства про працю тощо).
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
Конфлікт з конем в Умані: Хто був за кермом іномарки, чому тварини опинились на трасі та скільки насправді було коней
Сьогодні, 18:20 / Коментарів: 0
Відео з прив’язаним конем до іномарки, підняло на вуха весь інтернет, очевидці подій стверджують, що хасиди тягнули коня прив’язаного до автівки, уманчанин Максим, що був за кермом, запевняє, що тварини втекли з дому, і у в нього та у власника коней, - хасида, не було іншого вибору, окрім того, як прив’язати тваринну до машини, і на малій швидкості довести додому. На даний час справу розслідує прокуратура. Тварина в нормальному стані та утримується у стайні власника.
Вчора, 13 березня близько 22.00 уманчанин Олександр Фролов, повідомив про відеофакт знущання над твариною. У відео прив’язана до іномарки тварина лежить на землі і з неї тече кров. Як дізнались журналісти, тварина належать Хасиду Нісіму, який кілька тижнів тому придбав коня, і в пару йому кобилу. 13 квітня тварини увірвались і втекли з подвір’я, ловили коней на на трасі Гереженівка-Умань. «Кінь «Малиш», що був прив’язаний до автівки, молодий і гоноровий, його три дні тому кастрували. Друга кобила їй чотири роки - обїжджена та спокійна. Вчора її першою вивели на прогулянку, при цьому кінь, напевно, приревнував до кобили і оскаженів. Після чого увірвався та разом з кобилою втекли, зі свого загону. Для того, щоб вони не накоїли шкоди в приватних будівлях та не зіткнулись з автотранспортом, їх упіймали та хотіли повернути. Але так як коні були перелякані «Малиша» прив’язали до машини тому що він бився та пручався. Колбила ішла разом з хасидом .» - розповідає Олександр Приз, уманчанин, що доглядає за тваринами. Як повідомляє прес-центр прокуратури черкаської області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.