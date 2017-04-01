Під час наповнення кисневого балона тяжко травмувалося двоє працівників
До Управлінням Держпраці у Чернівецькій області надійшло екстрене повідомлення про настання нещасного випадку із тяжким наслідком, що стався учора , 13 квітня, з працівниками ТОВ «Поділляпромгаз ЛХЗ». Підприємство розташоване у Чернівцях на вулиці Комунальників.
За попередніми даними, нещасний випадок стався через загорання кисневого балона саме під час його наповнення киснем.
Постраждалі - працівники підприємства, зокрема, наповнювач балонів 1980 року народження, мешканець Новоселицького району та вантажник 1986 року народження, мешканець Чернівців.
Унаслідок загорання балона працівники отримали тяжкі травми, зокрема, опіки полум’ям обличчя, шиї, спини, грудної клітки та рук.
Постраждалим оперативно було надано медичну допомогу. Одного із них доправили до опікового відділення, другого потерпілого - до реанімаційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.
Наразі фахівці сектору розслідування, аналізу, обліку аварій та виробничого травматизму Управління Держпраці у Чернівецькій області почали відповідну роботу щодо з’ясування обставин настання цього нещасного випадку.