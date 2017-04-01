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Новини
16:43
13 квітня

У місті Новодністровськ запрацює корпус Кельменецької місцевої прокуратури

14:46
13 квітня

Вартість переміщуваного у транзитній фурі товару була заниженою майже у 5 разів

13:12
13 квітня

Чернівецькі страхувальники сплатили майже 260 мільйонів ЄСВ

13:11
13 квітня

Підстави для анулювання реєстрації платника єдиного податку

13:10
13 квітня

Строки реєстрації податкових накладних

13:09
13 квітня

Учасники АТО отримали за рік від буковинських держлісгоспів більше 2 тисяч кубометрів дров паливних

13:06
13 квітня

Кількість помилкових звітів до Реєстру застрахованих осіб скоротилася на 54%

13:04
13 квітня

Як уникнути кишкових інфекцій, святкуючи Великдень (рекомендації лікарів)

13:00
13 квітня

Чернівчани перед Великоднем залишились без води через "Чернівціобленерго"

11:59
13 квітня

На Буковині СБУ затримала 10 тонн спирту вартістю понад мільйон гривень

11:56
13 квітня

Буковинські рятувальники продовжують проводити інструктажі безпеки у храмах перед Великоднем

11:53
13 квітня

Рятувальники навчили буковинців правил пожежної безпеки у побуті

11:42
13 квітня

Робочі групи Громадської ради при лісовому управлінні очолили буковинські активісти

11:25
13 квітня

Держрибагентство шукає заступника керівника рибного патруля Чернівецької області

11:11
13 квітня

Неоплачувана відпустка: нарахування ЄСВ

11:10
13 квітня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

11:08
13 квітня

Про декларування розповідали на «Калинці»

10:20
13 квітня

На Буковині прикордонники вилучили цигарки та затримали автомобіль

10:18
13 квітня

На території МТК «Калинівський ринок» іноземець викрадав у громадян мобільні телефони

10:15
13 квітня

Чоловік напідпитку вирішив «позичити» транспортний засіб

16:52
12 квітня

У Чернівцях відбувся Чемпіонат України з мотокросу

16:49
12 квітня

Впроваджується Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

12:55
12 квітня

Право військовослужбовців та інших учасників АТО отримувати державну цільову підтримку для здобуття освіти

12:51
12 квітня

У Чернівецькій області до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією притягнуто 16 осіб

12:48
12 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
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Що, Де, Коли
13 квітня о 14.00
в каб.202 Ратуші відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
13 квітня о 15.30
на Центральній площі відбудеться урочиста презентація Великодньої атрибутики "Писанковий дивосвіт".
13 квітня о 15.30
На Центральній площі Чернівців відбудеться урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт».
18 квітня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка на тему: «Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги, посилення правової спроможності та правових можливостей».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
19 квітня о 11.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудеться прес-конференція на тему: «Виробничий травматизм в області та про впровадження заходів щодо його зменшення» за участі начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Івана Луцака та заступника начальника Управління Держпраці Галини Кушнір.
Учасників прес-конференції буде поінформовано про результати роботи відомства у напрямі реалізації державної політики у сфері трудового законодавства (забезпечення виплати роботодавцями мінімальної заробітної плати працівникам, вчасної виплати заробітної плати, належного оформлення трудових відносин, збільшення розмірів штрафних санкцій для порушників законодавства про працю тощо).
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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У Чернівцях вибухнув кисневий балон. 2 травмовані

Сьогодні, 18:12 / Коментарів: 0
У Чернівцях вибухнув кисневий балон. 2 травмованіПід час наповнення кисневого балона тяжко травмувалося двоє працівників
До Управлінням Держпраці у Чернівецькій області надійшло екстрене повідомлення про настання нещасного випадку із тяжким наслідком, що стався учора , 13 квітня, з працівниками ТОВ «Поділляпромгаз ЛХЗ». Підприємство розташоване у Чернівцях на вулиці Комунальників.
За попередніми даними, нещасний випадок стався через загорання кисневого балона саме під час його наповнення киснем.
Постраждалі - працівники підприємства, зокрема, наповнювач балонів 1980 року народження, мешканець Новоселицького району та вантажник 1986 року народження, мешканець Чернівців.
Унаслідок загорання балона працівники отримали тяжкі травми, зокрема, опіки полум’ям обличчя, шиї, спини, грудної клітки та рук.
Постраждалим оперативно було надано медичну допомогу. Одного із них доправили до опікового відділення, другого потерпілого - до реанімаційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.
Наразі фахівці сектору розслідування, аналізу, обліку аварій та виробничого травматизму Управління Держпраці у Чернівецькій області почали відповідну роботу щодо з’ясування обставин настання цього нещасного випадку.
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