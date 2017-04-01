УКРОП серед лідерів за кількістю кандидатів від партії на виборах на Путильщині

Партійна організація "Українського об'єднання патріотів - УКРОП" на Буковині увійшла до пари лідерів з-поміж усіх політичних сил краю, які висунули найбільшу кількість кандидатів у депутати та на посади сільських голів на майбутніх виборах Конятинської та Селятинської сільських об’єднаних громад (Путильський район).
Більшу за УКРОП кількість кандидатів висунули лише місцеві осередки ВО "Батьківщина". УКРОП другий у цьому списку. Натомість інші потужні політичні партії, в тому числі парламентські, своїх кандидатів на ці вибори офіційно не пустили. Загалом, нагадаємо, на посаду Конятинського сільського голови висунуто шість кандидатів. На посаду Селятинського сільського голови претендують четверо осіб. Депутатів обиратимуть у 22-х сільських округах.
Як повідомили BukNews у прес-службі ЧОО "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", з-поміж шести кандидатів, які змагатимуться за посаду Конятинського сільського голови тільки два претендента відкрито заявили про свою партійну приналежність - це висуванці "Батьківщини" та "УКРОПу". Зокрема, кандидатом від УКРОПу є Володимир Ковальчук. Кандидати від УКРОПУ балотуватимуться також на виборах депутатів Конятинської та Селятинської сільських об’єднаних громад. Зокрема, в округах №№4,5 села Плоска.
- Вибори в об’єднаних територіальних громадах стали першим серйозним випробуванням для УКРОПу після місцевих виборів 2015 року, - сказав голова ЧОО "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", депутат Чернівецької обласної ради Віталій Ткачук. - І наша партія гідно його витримала! За результатами місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах 18 грудня, УКРОП подолав прохідний бар'єр, а його кандидати стали депутатами Вижницької та Вашковецької рад ОТГ. Запорукою цього результату стало те, що УКРОП не на словах, а на ділі захищає громади. Переконаний, що наші партійці переможуть на виборах до об’єднаних територіальних громад і цього разу. Буковинці знають, що УКРОП приходить до них не перед виборами, як деякі інші партії чи їхні кандидати, а завжди поруч з людьми.
Довідково:
30 квітня відбудуться вибори сільських голів та депутатського корпусу Конятинської та Селятинської сільських об’єднаних громад (Путильський район). Конятинська та Селятинська об’єднані громади в грудні минулого року отримали позитивний висновок ОДА, в лютому - ЦВК призначила в них перші вибори. До складу Конятинської ОТГ увійшли Конятинська, Довгопільська та Яблуницька сільські ради, до складу Селятинської – Селятинська, Плосківська та Шепітська. У кожній з цих гірських громад проживає близько 5 тис. осіб.Джерело