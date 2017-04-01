ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ. До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка на тему: «Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги, посилення правової спроможності та правових можливостей».
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудеться прес-конференція на тему: «Виробничий травматизм в області та про впровадження заходів щодо його зменшення» за участі начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Івана Луцака та заступника начальника Управління Держпраці Галини Кушнір. Учасників прес-конференції буде поінформовано про результати роботи відомства у напрямі реалізації державної політики у сфері трудового законодавства (забезпечення виплати роботодавцями мінімальної заробітної плати працівникам, вчасної виплати заробітної плати, належного оформлення трудових відносин, збільшення розмірів штрафних санкцій для порушників законодавства про працю тощо).
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі. Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Так, протягом 13 квітня терористи 65 разів обстріляли позиції ЗСУ. У четвер двоє українських військових отримали поранення.
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Сьогодні день народження у депутатки Чернівецької міської ради Юлії САФТЕНКО та колишнього заступника голови ОДА, воїна-афганця Юрія ШУТАКА. ВІТАЄИО!