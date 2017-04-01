У місті Новодністровськ запрацює корпус Кельменецької місцевої прокуратури

Прокуратура Чернівецької області прийняла рішення відкрити корпус Кельменецької місцевої прокуратури у місті Новодністровськ.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» у системі прокуратури України діють місцеві прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається в додатку до цього Закону.
Відповідно до вказаного додатку, в структурі прокуратури Чернівецької області створена Кельменецька місцева прокуратура, юрисдикція якої поширюється на Кельменецький, Сокирянський, Хотинський райони та місто Новодністровськ, яке має статус міста обласного підпорядкування.
На території м. Новодністровськ діє Новодністровський міський суд. Також, здійснюють діяльність Новодністровський відділ поліції Кельменецького відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області, Новодністровський підрозділ органу пробації, відділ державної виконавчої служби Новодністровського міського управління юстиції, та ін.
Так як територіальна віддаленість працівників прокуратури створює певні складнощі для мешканців м. Новодністровськ для реалізації права на звернення до органів прокуратури за захистом своїх інтересів, прокуратура Чернівецької області прийняла рішення відкрити у Новодністровську корпус місцевої прокуратури. Клопотання про надання відповідного приміщення скероване для розгляду міському голові.