Вартість переміщуваного у транзитній фурі товару була заниженою майже у 5 разів

Порушення митних правил встановили співробітники Чернівецької митниці ДФС під час здійснення митних формальностей щодо товару, що слідував транзитом до Білорусі.
Про це повідомляє пресцентр Чернівецької митниці.
Відповідно до поданих товаросупровідних документів, з Болгарії до Білорусі переміщували різного виду товари «тканини», «тюль» та ін. вартістю близько 46 тис. доларів США. Однак у результаті митного огляду транспортного засобу комерційного призначення у водія було виявлено подвійний пакет документів, та встановлено, що товар вартістю 215, 5 тис. доларів США завантажено у Туреччині, а печатку на документах підроблено.
Наразі митники запроваджують справу про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України, санкція якої, окрім конфіскації товару, передбачає накладення штрафу у 100-відсотковому розмірі вартості такого товару.