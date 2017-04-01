Максим Мельничук з Чернівців - срібний призер України серед кадетів

Більше півроку тривали змагання з настільного тенісу на першість України серед кадетів (2002 р. н.).
Це відбувалася т. зв. дитяча ліга. Вона проходила у три тури.
Перший тур кадети грали у Львові на початку жовтня 2016 року. У змаганнях взяли участь 22 команди найсильніших спортсменів України віком до 15 років.
Другий тур проходив у Вознесенську Миколаївської області у грудні минулого року.
Всі з нетерпінням чекали третього туру, де вже за підсумками всіх ігор визначалися переможці.
Від Чернівецької області участь у цих престижних змаганнях взяв семикласник Чернівецької гімназії №3 Максим Мельничу
к. Цьому спортсменові виповнилося тільки 11 років. Але він зміг скласти гідну конкуренцію старшим за віком суперникам.
Максим грав у команді разом з двома кадетами з Прикарпаття Назаром Третяком та Назаром Кіщуком
. За увесь період ігор хлопці здружилися і зіграли так, що зуміли разом перемагати значно старших за віком від них (двом Назарам ще не виповнилося й 13 років, а Максимові - 11).У першому турі
переможцями стали кадети з Києва, на другому місці були спортсмени Львова, і тільки третіми тоді стали команди з Івано-Франківська - Чернівців. Четвертими тоді були тенісисти з Ізмаїла Одеської області.У другому турі,
що проходив у Вознесенську, відбулися окремі зміни, які згодом вплинули на кінцевий результат дитячої ліги. Тоді, як і у першому турі, перемогли кияни. А друге місце посіли юні тенісисти з Дніпра. І знову стабільно третє місце зайняли івано-франківці з чернівчанином Максимом Мельничуком.
Четвертими стали львів;яни, а команда Ізмаїлу посіла 6 місце.У третьому турі
знову команда столиці України підтвердила, що вона найсильніша. І здобула перше місце. На друге місце вже вийшли іванофранківці та буковинець. А третіми стали юнаки з Дніпра. Тільки четверте місце отримали кадети з Ізмаїла.За підсумками трьох турів чемпіонами України
серед кадетів 2002 р. н. стали тенісисти з Києва у складі Гліба Голодухіна, Ігоря Абдуліна (у першому турі за Київ виступає львів;янин Валерій Татарінов, у другому і третьому - одесит Єгор Лавренюк). Тренер чемпіонів - Д. Дробов.Друге місце посіла найстабільніша команда, яка складалася з прикарпатців двох Назарів - Третяка і Кіщука та буковинця Максима Мельничука.
Тренери - М. Лобода, З. Вербяний та О. Мельничук.Третє місце
- у Ізмаїла Одеської області. Склад команди: Данило Проценко, Григорій Доломанжи, Олексій Петренко. Тренери - Ю. Фалданський та О. Петренко.
Зараз тривають змагання дитячої ліги України серед міні-кадетів (2005 р. н.). Там Буковину представляють Артем Овчинніков та Максим Мельничук. Вже закінчилися два тури. Один проходив у Львові і один у Івано-Франківську.
Юні спортсмени з Буковини показують найкращі результати. Вони у двох турах стали чемпіонами України, не програвши жодної гри.
Третій тур відбудеться в кінці весни.