Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)

30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.
Вже починають висувати кандидатів на усіх округах. А до кожної громади буде обиратися по 22 кандидати. Першим почало ВО «Батьківщина»
. Кандидатом на голову до Конятинської ОТГ
це об`єднання висунуло голову Довгопільської сільської ради Петра Лахмана
. А на голову Селятинської ОТГ - жителя Верхнього Ялівця і голову Шепітської сільської ради Валерія Полянчука
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Як повідомили у територіальних виборчих комісіях, на посаду Конятинського сільського голови висунуто шість кандидатів, серед яких Конятинський, Довгопільський та Яблуницький сільські голови. Окрім них, на посаду голови зазначеної об`єднаної громади претендують двоє тимчасово непрацюючих та один приватний підприємець. П`ятеро кандидатів висунулись шляхом самовисування, одного висунула ВО «Батьківщина».
На посаду Селятинського сільського голови претендують четверо осіб. Серед них Селятинський, Плосківський та Шепітський сільські голови, а також одна особа тимчасово непрацююча.
Прикметно, що всі шість сільських голів, які очолювали ради до об`єднання, вирішили взяти участь у виборах голів об`єднаних громад.
Цікаво, що серед десяти кандидатів, що претендують на посади сільських голів, двоє жінок та вісім чоловіків. Про це повідомляє прес-служба Офісу реформ Чернівецького РВ АМУ.
Якщо у Конятині Лахман матиме не так уже й багато конкурентів, то у Полянчука Селятині буде принаймні один - теперішній голова Селятинської сільської ради Андрій Бойчак, котрий послуговується великою повагою в селі, має велику й поважну в горах родину. Тож «батьківщинівцям» буде серйозна конкуренція. Тим паче, що народний депутат України від БПП «Солідарність» Іван Рибак активно «працює» у Карпатах. Хоча є сумнів, що його праця дасть відповідний результат.
Окрім цих партій, активно діє в горах і «Самопоміч». Нарешті партійці зрозуміли, що довірою людей не варто нехтувати. Вони прагнуть подати своїх кандидатів як на посади голів, так і на кожен округ.
Таким чином мажоритарні вибори у сільських громадах перетворюються у боротьбу міжпартійну. Інтерес партій до багатства Карпат не стихає, а навпаки, посилюється.
Якщо партії повторять свої результати 2015 року, то одноосібним лідером виборів стане БПП «Солідарність», яка тоді у велетенському окрузі набрала 46,5% голосів. У Конятинському -36,6%.
ВО «Батьківщина» за своїм результатом отримало друге місце - відповідно 11,86 та 16,58 відсотка.
Далі - АПУ: 10,77 та 9,77%.
У селах довкола Селятина 5-відсоткового бар`єра тоді не подолав ніхто. «Відродження» - 4,72%; УКРОП - 4,64%; РПУ Олега Ляшка - 4,34%; ВО «Свобода» - 4,47%; «Сила людей» - 3,05%; «Самопоміч» - 1,93%.
У селах довкола Конятина ще три партії подолали 5-відсотковий бар`єр. Це «Відродження» - 7,1%, УКРОП - 6,31%; РПУ Олега Ляшка - 5,36%. ВО «Свобода», Опоблок і «Наш край» набрали трохи більше 3-х відсотків голосів виборців. «Самопоміч» - 2,68 відсотка.
Який результат буде тепер, покажуть вибори 30 квітня.
Але знаючі люди занепокоєні великими втратами БПП «Солідарність» у Карпатах.
Провладна, пропрезидентська партія катастрофічно падає з вершин електоральних настроїв. У всі часи гуцули тільки й те робили, що голосували за тих, хто був при владі. Мінялися партії, ідеї, ідеології, люди при коритах, а вподобання гуцулів - ніколи. Вони чомусь завжди вподобували тих, хто ними керував.
Був Кучма - голосували у Карпатах за кучмоноїдів, був Ющенко - голосували за нашоукраїнців, стала Юля – за БЮТівців… Навіть за янучар і регіоналів віддавали свої голоси, коли прийшов на трон Янукович. Не стало Януковича - голосували гуцули за Яценюка і «Фронт Змін». Зник ФЗ - перекинулися люди до Петра Порошенка і його блоку БПП «Солідарність». Так було… І враз все змінилося: гуцули категорично відмовляються від влади. На територіях сіл, де будуть вибори 30 квітня, «Солідарність» не змогла висунути жодного кандидата на голову ОТГ. Ґазди і ґаздині, поважні у горах люди категорично відмовляються балотуватися від провладної партії.
Також кандидатів у депутати партійцям не вдається загітувати від БПП «Солідарність».
Такого ще Карпати не знали з часів старої доброї Австрії та Лук`яна Кобилиці. Навіть народний депутат Іван Рибак уже неспроможний щось вдіяти, аби підняти рейтинг партії серед гуцулів. Не допомагають ні слова, ні гроші.
Зараз партійці ще мають два тижні для того, аби виправити становище. Якщо вони цього не зроблять, то партія Петра Порошенка зникне з Буковини, як «катран з плоту».
Петро КОБЕВКОР.S. З інсайдерських джерел нам стало відомо, що Іван Рибак категорично відмовився від відповідальності за результати виборів у Буковинських Карпатах. Всю відповідальність взяв на себе голова Чернівецької обласної організації БПП «Солідарність» Володимир Куліш, який ще на Буковині відбуває останні дні.