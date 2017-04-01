В Чернівцях почала діяти державна програма «Доступні ліки» (перелік аптек)

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Новини
14:46
13 квітня

Вартість переміщуваного у транзитній фурі товару була заниженою майже у 5 разів

13:12
13 квітня

Чернівецькі страхувальники сплатили майже 260 мільйонів ЄСВ

13:11
13 квітня

Підстави для анулювання реєстрації платника єдиного податку

13:10
13 квітня

Строки реєстрації податкових накладних

13:09
13 квітня

Учасники АТО отримали за рік від буковинських держлісгоспів більше 2 тисяч кубометрів дров паливних

13:06
13 квітня

Кількість помилкових звітів до Реєстру застрахованих осіб скоротилася на 54%

13:04
13 квітня

Як уникнути кишкових інфекцій, святкуючи Великдень (рекомендації лікарів)

13:00
13 квітня

Чернівчани перед Великоднем залишились без води через "Чернівціобленерго"

11:59
13 квітня

На Буковині СБУ затримала 10 тонн спирту вартістю понад мільйон гривень

11:56
13 квітня

Буковинські рятувальники продовжують проводити інструктажі безпеки у храмах перед Великоднем

11:53
13 квітня

Рятувальники навчили буковинців правил пожежної безпеки у побуті

11:42
13 квітня

Робочі групи Громадської ради при лісовому управлінні очолили буковинські активісти

11:25
13 квітня

Держрибагентство шукає заступника керівника рибного патруля Чернівецької області

11:11
13 квітня

Неоплачувана відпустка: нарахування ЄСВ

11:10
13 квітня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

11:08
13 квітня

Про декларування розповідали на «Калинці»

10:20
13 квітня

На Буковині прикордонники вилучили цигарки та затримали автомобіль

10:18
13 квітня

На території МТК «Калинівський ринок» іноземець викрадав у громадян мобільні телефони

10:15
13 квітня

Чоловік напідпитку вирішив «позичити» транспортний засіб

16:52
12 квітня

У Чернівцях відбувся Чемпіонат України з мотокросу

16:49
12 квітня

Впроваджується Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

12:55
12 квітня

Право військовослужбовців та інших учасників АТО отримувати державну цільову підтримку для здобуття освіти

12:51
12 квітня

У Чернівецькій області до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією притягнуто 16 осіб

12:48
12 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

12:47
12 квітня

Чернівчанам повернуть майже мільйон податків

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
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Що, Де, Коли
13 квітня о 14.00
в каб.202 Ратуші відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
13 квітня о 15.30
на Центральній площі відбудеться урочиста презентація Великодньої атрибутики "Писанковий дивосвіт".
13 квітня о 15.30
На Центральній площі Чернівців відбудеться урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт».
18 квітня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка на тему: «Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги, посилення правової спроможності та правових можливостей».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
19 квітня о 11.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудеться прес-конференція на тему: «Виробничий травматизм в області та про впровадження заходів щодо його зменшення» за участі начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Івана Луцака та заступника начальника Управління Держпраці Галини Кушнір.
Учасників прес-конференції буде поінформовано про результати роботи відомства у напрямі реалізації державної політики у сфері трудового законодавства (забезпечення виплати роботодавцями мінімальної заробітної плати працівникам, вчасної виплати заробітної плати, належного оформлення трудових відносин, збільшення розмірів штрафних санкцій для порушників законодавства про працю тощо).
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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В Чернівцях почала діяти державна програма «Доступні ліки» (перелік аптек)

Сьогодні, 13:15 / Коментарів: 0
В Чернівцях почала діяти державна програма «Доступні ліки» (перелік аптек)Як повідомили в міському управлінні охорони здоров”я, визначено перелік аптечних закладів м. Чернівців, з якими укладено договори на відпуск лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму у 2017 році. Зокрема, це:

КМУ «Міська поліклініка № 1»
- ТОВ «МФФ Вако»
- - ПП «Гармонія - 2000»


КМУ «Міська поліклініка № 2»
- ТОВ «Фармацевтична фірма «Центр-Буковина»
- ПП «Гармонія - 2000»


КМУ «Міська поліклініка № 3»
- ТОВ «СадГор»
- ТОВ «МФФ Вако»
- ТОВ «3І»

КМУ «Міська поліклініка № 5»
- ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»


КМУ «Міська дитяча поліклініка»
- ТОВ «МФФ Вако»


КМУ ЦПМСД «Роша»
- ТОВ «МФФ Вако»
- ТОВ «Фармацевтична фірма «Центр-Буковина»


КМУ ЦПМСД «Садгора»
- ТОВ «Фармацевтична фірма «Центр-Буковина»
- ТОВ «МФФ Вако»
- ТОВ «3І»

У програмі «Доступні ліки», Міністерством охорони здоров'я України ЗАТВЕРДЖЕНО 157 торгових найменувань препаратів. Держава повністю компенсує вартість 23 препаратів. За інші ліки з переліку, пацієнт доплачує в середньому 10-30 % вартості.
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