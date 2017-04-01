Чернівецькі страхувальники сплатили майже 260 мільйонів ЄСВ

Упродовж першого кварталу цього року платники податків столиці Буковини сплатили 259,2 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 81,9 млн. грн., або майже на третину більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 року змінився максимальний розмір єдиного внеску: 8800 грн (40000 грн х 22%) та 3364 грн за працівника - інваліда (40000 грн х 8,41%). Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума єдиного внеску з 1 січня 2017 року становить – 704 грн (3200 грн х 22%).
Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску мешканці Чернівців отримують соціальні гарантії держави на пенсійне забезпечення, виплати на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань.