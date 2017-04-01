Кількість помилкових звітів до Реєстру застрахованих осіб скоротилася на 54%

Актуальним питанням пенсійного забезпечення громадян є накопичення в Пенсійному фонді України інформації про стаж, заробітну плату та сплачені внески за кожну застраховану особу, що є підтвердженням участі людини в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Проте, мають місце випадки, коли роботодавці допускають помилки у звітності, що вноситься до Реєстру застрахованих осіб, що призводить до втрати страхового стажу застрахованими особами та порушення їх конституційного права на його зарахування - повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області здійснюється постійний контроль та вживаються заходи щодо забезпечення виправлення страхувальниками помилок, допущених у звітах.
Завдяки проведеній роботі, в січні-березні поточного року кількість помилкових звітів вдалося скоротити на 54%, а кількість застрахованих осіб, інформація про яких не потрапила до Реєстру застрахованих осіб, зменшити на 66%.
Пенсійна служба краю звертається до роботодавців: правильно формуйте звітність! Адже подання звітності з помилками та не виправлення цих помилок, приводить до того, що інформація про заробіток (дохід), стаж, періоди трудових відносин, сплату внесків, в розрізі їхніх працівників, не потрапляє до їх персональних карток, а це є порушенням права громадянина на гідну пенсію в майбутньому!