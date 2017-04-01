Як уникнути кишкових інфекцій, святкуючи Великдень (рекомендації лікарів)

У зв’язку зі завершенням Великого Посту, наближення святкування Пасхи (Великодня), настанням теплого періоду року збільшуються ризики виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, пов'язаних із вживанням забруднених продуктів харчування та питної води.
З метою профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» рекомендує:
• НЕ вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання.
• Зберігати продукти харчування тільки у спосіб зазначений на упаковці та у встановлений термін.
• НЕ купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.
• Не готувати продукти із запасом. Приготовлені страви бажано вживати відразу (особливо багатокомпонентні), а у випадку їх повторного споживання вони мають піддаватись вторинній термічній обробці. Зберігання виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати 2 годин.
• НЕ брати у дорогу та на природу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, які потребують охолодженого зберігання).
• НЕ використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання (ріки, озера, підземні джерела, поверхневі води тощо).
• Для пиття і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну бутильовану.
• При харчуванні у непристосованих умовах (ліс, пляж тощо) виключати контакт продуктів з ґрунтом та піском.
• При споживанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, а при споживанні дітьми - обдати окропом.
• Перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом.
• Обов'язково мити руки після відвідування туалетів.
• При відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити дітей з правилами харчування та правилами дотримання особистої гігієни.
• Для купання та відпочинку слід користуватися лише офіційно дозволеними пляжами.
• У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно терміново звернутись до найближчої лікувальної установи.