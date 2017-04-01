Чернівчани перед Великоднем залишились без води через "Чернівціобленерго"

В зв’язку з частковою несплатою за спожиту в березні 2017 року електроенергію в розмірі 3,2 млн. грн. ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» обмежило електропостачання насосних агрегатів підвищення тиску холодної води на ТРП-3 (П.Кільцева, 25А), ТПР-1А (Руська 263), ТПР-4А (Руська 222Б) внаслідок чого без водопостачання залишаються наступні будинки:
П.Кільцева, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 29, 31, бульвар Героїв Крут, 5, 5А, 5Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 9, 9А, 13, 15, 19, Головна, 216, 216Б, 218, 220, 222, 224, 226, 226А.
Руська 249, 251, 251А, 253, 255, 255А, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 222, 222А, Авангардна 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 57.
Південно-Кільцева, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 29, 31, бульвар Героїв Крут, 5, 5А, 5Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 9, 9А, 13, 15, 19, Головна, 216, 216Б, 218, 220, 222, 224, 226, 226А.
Загалом, понад 60 багатоквартирних будинків.
Згідно попереджень, ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» має намір відключення інших ТРП. Про це повідомила прес-служба міської ради.