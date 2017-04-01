Хто на мера Чернівців перед Великоднем

Перед Різдвом наша газета подавала соціологічні виміри у Чернівцях щодо вподобань виборців.
Минуло чотири місяці. Змінилося все. У верховній раді вже реєструють постанову про дострокове припинення повноважень депутатів Чернівецької міської ради. З такою пропозицією днями виступив депутат від групи «Воля народу» Євген Рибчинський.
Його підтримали. Максим Бурбак з великим задоволенням допомагав підготувати відповідні рішення. Тож вибори у Чернівцях - не примара. Вони таки можливі. І як би там Федорук не захотів відвести Каспрука від мерських перегонів, йому це не вдасться.
Якщо підуть на вибори, то всі: депутати міськради і голова. Це скоро стане єдиним виходом із ситуації, яка склалася у Чернівецькій міській раді. Інакше Чернівці буде штормити. І хтозна, яким місто вийде з цього політичного шторму.
Ми спробували спрогнозувати електоральні настрої чернівчан - за яку партію вони би проголосували, якби вибори відбулися найближчої неділі.
Впадає в око різке падіння рейтингу БПП «Солідарність» і ріст ВО «Батьківщини». Інші партії майже прогнозовані.
Отож найбільше голосів чернівчани віддадуть:
ВО «Батьківщина» - 16,3%;
«Рідне місто» - 15,2%;
«Самопоміч» - 11%;
ВО «Свобода» - 9,5%;
РПУ Олега Ляшка - 7,8%;
«Народний Фронт» - 7%;
БПП «Солідарність» - 5,7%.
Таким чином до міської ради проходить не більше семи партій. Інші не мають можливості подолати 5-відсотковий бар`єр.
Хоча, якщо АПУ не буде разом з «Рухом» Саакашвілі та «Самопоміччю», то вона досить близька до подолання бар`єру - 4,7%.
«Опозиційний блок» - 3,9%; «Сила людей» - 3,5%.
Інші партії перебувають на рівні статистичної похибки.
Якщо відбудуться вибори мера, то можливий наступний результат:
Олексій Каспрук - 29%;
Василь Макисмюк - 20%;
Віталій Михайлішин - 17%;
Михайло Сеничак - 14%;
Олександр Пуршага - 12%.
І все. У другому турі Каспрука переможуть тільки два кандидати - Василь Максимюк і Михайло Сеничак. Традиційні висуванці від «Рідного міста» Михайлішин та від ВО «Батьківщина» Пуршага задовольняться постійними другими місцями.
Експерти відзначають стабільне падіння рейтингу міського голови Олексія Каспрука. Його постійні скиглення про те, що нічого не може вдіяти з депутатами, перестає приносити дивіденди. Навпаки, викликає у людей обурення: «Якщо не можеш, то йди геть!»
(Далі буде)