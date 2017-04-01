Буковинські рятувальники продовжують проводити інструктажі безпеки у храмах перед Великоднем

Фахівці Управління ДСНС України у Чернівецькій області продовжують вести роз’яснювальну роботу у церквах області, щоб запобігти виникненню пожеж у культових спорудах у період Великодніх свят. З цією метою протягом 11-12 квітня працівники районних підрозділів Управління побували у церквах у смт Кельменцях, місті Сокирянах, смт Лужанах та селах Реваківці, Берегомет, Нижні Станівці, Брусенки, Неполоківці, Дубівці Кіцманського району, де провели для священиків та парафіян інструктажі з пожежної безпеки.
Під час роз’яснювальної роботи рятувальники пояснили присутнім: щоб запобігти пожежі у храмі, слід знаходитись на безпечній відстані один від одного, не підносити запалену свічку близько до одягу та інших людей, обов’язково підкласти папір чи інший цупкий матеріал під свічку, щоб гарячий віск з неї не капав на підлогу чи килим у церкві. Також фахівці Управління наголосили священнослужителям, що у храмах потрібно слідкувати за свічками, які віряни ставлять поблизу ікон та дерев’яних конструкцій, тримати у доступному місці вогнегасники.
Наостанок надзвичайники роздали всім тематичні листівки та закликали присутніх поширювати отримані знання серед парафіян, які приходитимуть у перед великодні дні на у церкву на богослужіння, щоб спільними зусиллями запобігти виникненню пожеж у культових спорудах.