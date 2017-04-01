Рятувальники навчили буковинців правил пожежної безпеки у побуті

Велика частка пожеж, які трапляються у Чернівецькій області, стаються в оселях буковинців. Адже до їх виникнення призводять чимало факторів: необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі, коротке замкнення електромережі, неправильна експлуатація газових та електроприладів тощо. З метою попередження випадків таких пожеж, 12 квітня працівники Кіцманського районного відділу Управління здійснили подворовий обхід помешкань у селі Дубівці та навчили місцевих мешканців правил безпеки.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Так, рятувальники розповіли людям про різні загрози, які можуть стати причинами виникнення пожеж у побуті, пояснили, яких заходів слід вижити, щоб запобігти цьому. Зокрема, працівники Управління закликали громадян не перевантажувати електромережу, вмикаючи велику кількість приладів одночасно, користуватися тільки справними електроприладами, дотримуватись правил безпеки при експлуатації газових установок, не залишати їх ввімкненими, виходячи з дому. До того ж, надзвичайники наголосили не дозволяти дітям самостійно користуватися газовими та електроприладами і розводити вогонь, зберігати у недоступному для малечі місці сірники та запальнички, щоб дитяча цікавість не призвела до ігор з вогнем і виникнення пожежі.
Окрім цього, рятувальники зазначили про заборону спалювання сміття та гілля на подвір‘ях буковинців, адже відкритий вогонь може знищити не тільки рослинність, а й перекинутися на сусідні будівлі, знищити чи пошкодити їх.
Щоб громадяни розуміли важливість дотримання цих правил безпеки, фахівці Управління роздали їм тематичні листівки на протипожежну тематику.