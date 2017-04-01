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Новини
14:46
13 квітня

Вартість переміщуваного у транзитній фурі товару була заниженою майже у 5 разів

13:12
13 квітня

Чернівецькі страхувальники сплатили майже 260 мільйонів ЄСВ

13:11
13 квітня

Підстави для анулювання реєстрації платника єдиного податку

13:10
13 квітня

Строки реєстрації податкових накладних

13:09
13 квітня

Учасники АТО отримали за рік від буковинських держлісгоспів більше 2 тисяч кубометрів дров паливних

13:06
13 квітня

Кількість помилкових звітів до Реєстру застрахованих осіб скоротилася на 54%

13:04
13 квітня

Як уникнути кишкових інфекцій, святкуючи Великдень (рекомендації лікарів)

13:00
13 квітня

Чернівчани перед Великоднем залишились без води через "Чернівціобленерго"

11:59
13 квітня

На Буковині СБУ затримала 10 тонн спирту вартістю понад мільйон гривень

11:56
13 квітня

Буковинські рятувальники продовжують проводити інструктажі безпеки у храмах перед Великоднем

11:53
13 квітня

Рятувальники навчили буковинців правил пожежної безпеки у побуті

11:42
13 квітня

Робочі групи Громадської ради при лісовому управлінні очолили буковинські активісти

11:25
13 квітня

Держрибагентство шукає заступника керівника рибного патруля Чернівецької області

11:11
13 квітня

Неоплачувана відпустка: нарахування ЄСВ

11:10
13 квітня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

11:08
13 квітня

Про декларування розповідали на «Калинці»

10:20
13 квітня

На Буковині прикордонники вилучили цигарки та затримали автомобіль

10:18
13 квітня

На території МТК «Калинівський ринок» іноземець викрадав у громадян мобільні телефони

10:15
13 квітня

Чоловік напідпитку вирішив «позичити» транспортний засіб

16:52
12 квітня

У Чернівцях відбувся Чемпіонат України з мотокросу

16:49
12 квітня

Впроваджується Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

12:55
12 квітня

Право військовослужбовців та інших учасників АТО отримувати державну цільову підтримку для здобуття освіти

12:51
12 квітня

У Чернівецькій області до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією притягнуто 16 осіб

12:48
12 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

12:47
12 квітня

Чернівчанам повернуть майже мільйон податків

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИ ПУТІНУ КАРИ НЕ УНИКНУТИОстанніми днями відбулося декілька важливих подій, які засвідчили: президенту Росії не вдалося безкарно перетнути "червону лінію". Захід завдав першого удару по кремлівських маріонетках у Сирії. Ті застосували хімічну зброю проти мирного населення, у відповідь отримали залп американських крилатих ракет по аеродрому, з якого піднімалися їхні літаки зі зброєю масового ураження на борту. Путіна попередили відкрито: далі йому не вдасться безкарно порушувати міжнародне право.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин) Вибори у Буковинських Карпатах (Конятин і Селятин)30 квітня відбудуться вибори депутатів та голів об`єднаних територіальних громад Путильщини. Зокрема, до Конятинської та Селятинської ОТГ.
До Конятина будуть входити, окрім Конятинської, ще й Довгопільська та Яблуницька сільські ради. А до Селятина - ще й Шепітська із селами Нижній і Верхній Яловець, Плосківська та ін.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
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Що, Де, Коли
13 квітня о 14.00
в каб.202 Ратуші відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
13 квітня о 15.30
на Центральній площі відбудеться урочиста презентація Великодньої атрибутики "Писанковий дивосвіт".
13 квітня о 15.30
На Центральній площі Чернівців відбудеться урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт».
18 квітня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка на тему: «Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги, посилення правової спроможності та правових можливостей».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
19 квітня о 11.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудеться прес-конференція на тему: «Виробничий травматизм в області та про впровадження заходів щодо його зменшення» за участі начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Івана Луцака та заступника начальника Управління Держпраці Галини Кушнір.
Учасників прес-конференції буде поінформовано про результати роботи відомства у напрямі реалізації державної політики у сфері трудового законодавства (забезпечення виплати роботодавцями мінімальної заробітної плати працівникам, вчасної виплати заробітної плати, належного оформлення трудових відносин, збільшення розмірів штрафних санкцій для порушників законодавства про працю тощо).
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Робочі групи Громадської ради при лісовому управлінні очолили буковинські активісти

Сьогодні, 11:42 / Коментарів: 0
На черговому засіданні Громадської ради, що діє при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, обрано керівників робочих груп за найважливішими напрямками функціонування галузі. Кожен з них – фахівець з тих питань, які йому доручено вирішувати від імені громадськості краю.
Робочу групу з лісової політики, стратегії розвитку лісового та мисливського господарства очолив Іван Васильович Іванишин.
Про раціональне використання лісових ресурсів та показники фінансово-господарської діяльності державних лісокористувачів піклуватимуться громадські активісти під керівництвом Олександра Миколайовича Бурдужана.
Питаннями підготовки кадрів та кадрового забезпечення галузі займеться Юрій Леонідович Дубчак.
Член Громадської ради, відомий в країні науковець-еколог Віталій Павлович Коржик куруватиме розвиток та моніторинг стану природно-заповідного фонду області.
«Ми вдячні активістам, що підняли і вивчать питання стану буковинських лісів у заповідному фонді. Адже майже 80% його загальної території становлять саме лісові масиви. Проте ніхто не бачить, що там зараз твориться, чи забезпечують адміністрації національних природних парків на тисячах гектарів державних земель належне лісовпорядкування на професійному рівні», – зауважив в.о. начальника ЧОУЛМГ Роман Череватий.
Чернівецьке обласне управління лісового господарства разом з Громадською радою також працюватиме над вирішенням проблемних моментів, що виникли з впровадженням в країні електронних торгів, через які зараз реалізується усе більше лісоматеріалів.
«Підпорядковані управлінню державні лісогосподарські підприємства зацікавлені у тому, щоб заготовлена ними деревина потрапляла не у руки перекупників, а прямувала на подальшу переробку тільки тим підприємцям-деревопереробникам, які працюють в реальному секторі економіки, сплачують державі податки, створюють робочі місця», – наголосив Роман Череватий.
На засіданні Громадської ради розглянуто також конфлікт, що вирує довкола Кіцманського лісу.
«Ми вислухали активістів міста Кіцмань, які вболівають за свій ліс і наполягають на наданні йому статусу заказника місцевого значення. А також заслухали інформацію представників Чернівецького держлісгоспу, які обґрунтували необхідність і законність здійснення рубки освітлення дороги, – зазначив Іван Федорійчук, керівник Громадської ради при Чернівецькому ОУЛМГ та член Громадської ради при Держлісагенції України. – Наша Громадська рада створила окрему робочу групу, до складу якої увійшли лісівники, представники кіцманської громади, екологи, підприємці, які досконало і професійно вивчить питання, підняте активістами Кіцманя стосовно конкретної рубки освітлення і ведення лісового господарства на території Кіцманського району загалом. Безперечно, громадський контроль місцевих громад забезпечить ефективне використання природних ресурсів нашого краю, зокрема лісів. Проте переконаний, органи місцевої влади та місцевого самоврядування повинні більш активно і професійно працювати для недопущення конфліктних ситуацій та заради конструктивного вирішення усіх питань природокористування на користь держави та територіальних громад».

ДОВІДКОВО:

З офіційної відповіді ЧОУЛМГ управлінню екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації: «Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства розглянуло депутатський запит народного депутата України Рибака І.П. від 04.04.2017 №202/1-278 «Щодо присвоєння ділянкам лісового фонду Кіцманського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» статусу заказника місцевого значення», стосовно якого інформує, що сприятиме прийняттю Чернівецькою обласною радою рішення про надання статусу заказника місцевого значення ділянкам держлісфонду Кіцманського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» загальною площею 850 га, що знаходяться на території Кіцманської міської та Суховерхівської сільської рад».

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