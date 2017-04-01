Робочі групи Громадської ради при лісовому управлінні очолили буковинські активісти

На черговому засіданні Громадської ради, що діє при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, обрано керівників робочих груп за найважливішими напрямками функціонування галузі. Кожен з них – фахівець з тих питань, які йому доручено вирішувати від імені громадськості краю.
Робочу групу з лісової політики, стратегії розвитку лісового та мисливського господарства очолив Іван Васильович Іванишин.
Про раціональне використання лісових ресурсів та показники фінансово-господарської діяльності державних лісокористувачів піклуватимуться громадські активісти під керівництвом Олександра Миколайовича Бурдужана.
Питаннями підготовки кадрів та кадрового забезпечення галузі займеться Юрій Леонідович Дубчак.
Член Громадської ради, відомий в країні науковець-еколог Віталій Павлович Коржик куруватиме розвиток та моніторинг стану природно-заповідного фонду області.
«Ми вдячні активістам, що підняли і вивчать питання стану буковинських лісів у заповідному фонді. Адже майже 80% його загальної території становлять саме лісові масиви. Проте ніхто не бачить, що там зараз твориться, чи забезпечують адміністрації національних природних парків на тисячах гектарів державних земель належне лісовпорядкування на професійному рівні», – зауважив в.о. начальника ЧОУЛМГ Роман Череватий.
Чернівецьке обласне управління лісового господарства разом з Громадською радою також працюватиме над вирішенням проблемних моментів, що виникли з впровадженням в країні електронних торгів, через які зараз реалізується усе більше лісоматеріалів.
«Підпорядковані управлінню державні лісогосподарські підприємства зацікавлені у тому, щоб заготовлена ними деревина потрапляла не у руки перекупників, а прямувала на подальшу переробку тільки тим підприємцям-деревопереробникам, які працюють в реальному секторі економіки, сплачують державі податки, створюють робочі місця», – наголосив Роман Череватий.
На засіданні Громадської ради розглянуто також конфлікт, що вирує довкола Кіцманського лісу.
«Ми вислухали активістів міста Кіцмань, які вболівають за свій ліс і наполягають на наданні йому статусу заказника місцевого значення. А також заслухали інформацію представників Чернівецького держлісгоспу, які обґрунтували необхідність і законність здійснення рубки освітлення дороги, – зазначив Іван Федорійчук, керівник Громадської ради при Чернівецькому ОУЛМГ та член Громадської ради при Держлісагенції України. – Наша Громадська рада створила окрему робочу групу, до складу якої увійшли лісівники, представники кіцманської громади, екологи, підприємці, які досконало і професійно вивчить питання, підняте активістами Кіцманя стосовно конкретної рубки освітлення і ведення лісового господарства на території Кіцманського району загалом. Безперечно, громадський контроль місцевих громад забезпечить ефективне використання природних ресурсів нашого краю, зокрема лісів. Проте переконаний, органи місцевої влади та місцевого самоврядування повинні більш активно і професійно працювати для недопущення конфліктних ситуацій та заради конструктивного вирішення усіх питань природокористування на користь держави та територіальних громад».
ДОВІДКОВО:
З офіційної відповіді ЧОУЛМГ управлінню екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації: «Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства розглянуло депутатський запит народного депутата України Рибака І.П. від 04.04.2017 №202/1-278 «Щодо присвоєння ділянкам лісового фонду Кіцманського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» статусу заказника місцевого значення», стосовно якого інформує, що сприятиме прийняттю Чернівецькою обласною радою рішення про надання статусу заказника місцевого значення ділянкам держлісфонду Кіцманського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» загальною площею 850 га, що знаходяться на території Кіцманської міської та Суховерхівської сільської рад».