Держрибагентство шукає заступника керівника рибного патруля Чернівецької області

Що, Де, Коли

в каб.202 Ратуші відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.

на Центральній площі відбудеться урочиста презентація Великодньої атрибутики "Писанковий дивосвіт".

На Центральній площі Чернівців відбудеться урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт».



в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка на тему: «Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги, посилення правової спроможності та правових можливостей» .

у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудеться прес-конференція на тему: «Виробничий травматизм в області та про впровадження заходів щодо його зменшення» за участі начальника Управління Держпраці у Чернівецькій області Івана Луцака та заступника начальника Управління Держпраці Галини Кушнір.

Учасників прес-конференції буде поінформовано про результати роботи відомства у напрямі реалізації державної політики у сфері трудового законодавства (забезпечення виплати роботодавцями мінімальної заробітної плати працівникам, вчасної виплати заробітної плати, належного оформлення трудових відносин, збільшення розмірів штрафних санкцій для порушників законодавства про працю тощо).

в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.

У програмі заходу: виступи колег, друзів.