Неоплачувана відпустка: нарахування ЄСВ

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що єдиний внесок для роботодавців за загальним правилом встановлено у розмірі 22% до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ). При цьому, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток відповідного розміру мінімальної заробітної плати за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.
Якщо працівник підприємства знаходиться частину календарного місяця у відпустці без збереження заробітної плати і його дохід у вигляді заробітної плати за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки ЄСВ.
Якщо працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати повний календарний місяць, ЄСВ не нараховується, оскільки відсутня база нарахування ЄСВ.