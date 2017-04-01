У Чернівцях відбувся Чемпіонат України з мотокросу

У рамках підготовки до Чемпіонату Світу з мотокросу, який відбудеться в травні цього року у Чернівцях, на Міжнародній трасі «Суперкрос» 7-8 квітня відбулись змагання 2-го етапу Чемпіонату України з мотокросу у всіх класах: 50 куб.см., 65 куб.см., 85 куб.см., 125 юніор, МХ250 юніор, МХ2, OPEN, Жінки, Квадро, перегони на мотоциклах з колясками, Аматори та Ветерани.

Незважаючи на досить несприятливу погоду, такої кількості учасників в усіх змагальних класах у Чернівцях не було вже кілька років.

За словами організатора змагань Михайла Ротаря: «Для нас, організаторів змагань Чемпіонату світу, сьогодні відбувається екзамен. Це проба своїх сил і те, щоб настроїти відпрацювання організаційних механізмів безпосередньо під час проведення змагань. Це стандартна робота, ми завжди за місяць до міжнародних змагань намагаємось провести змагання національної першості… Для спортсменів це добре, що вони можуть ознайомитись з трасою. А для організаторів – це величезна користь і можливість зрозуміти ті ділянки, на яких ще треба працювати».

Щодо результатів змагань Чемпіонату України з мотокросу, то серед наймолодших учасників (клас 50 куб.см.) перемогу здобув Павло Рябчик (м. Київ), у класі 65 куб.см. переможцем став Тимур Ляшенко, спортсмен з Донецької області. У класі 85 куб.см. перемогу виборов Ніколай Тімуш (м.Кишинів). Клас «125 Юніори» – Купіна Максим (м. Чернівці). У класі «МХ 250 юніори» здобув перемогу майстер спорту міжнародного класу Володимир Тарасов. У МХ 2 – переможцем став Андрій Бессонов. У класі «Open» 1 місце виборов Володимир Тарасов. Серед «Жінок» найшвидшою була цього разу Поліна Сахарієва (Івано-Франківської обл.). У заїздах «Квадро» виграв кандидат у майстри спорту Ігор Фрунзе (м. Чернівці). Серед «Аматорів» найшвидшим цього разу був Любомир Кільчицький (м. Житомир) . У першій «ветеранській» віковій групі перемогу здобув майстер спорту Олександр Гайдар (Запоріжжя), у другій віковій групі «ветеранів» – майстер спорту Володимир Завадецький (Івано-Франківськ). Ну і у перегонах на мотоциклах з колясками перемогу здобув досвідчений екіпаж, що братиме участь у змаганнях Чемпіонату світу у Чернівцях – це батько і син Артур та Єлисей Глущенки з м. Пустомити Львівської області.

Нагадуємо, що з 5 по 7 травня у Чернівцях пройдуть змагання 2-го етапу Чемпіонату світу з мотокросу серед екіпажів. На разі траса «Суперкрос активно готується до міжнародних змагань. Отож, чекаємо всіх на трасі!



