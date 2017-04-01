Впроваджується Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

Народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 2504а-д "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних".

Згідно із законом, Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Основними завданнями Реєстру є: ведення військового обліку громадян України - військовозобов’язаних (призовників); планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Згідно із законом, до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру персональні дані та службові дані військовозобов’язаних (призовників), і їхня згода на обробку їхніх персональних даних не потрібна.

"Володільцем Реєстру є Міністерство оборони України (далі – володілець Реєстру), розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних сил України (далі — розпорядник Реєстру). Володілець Реєстру затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов’язаних (призовників)", - зазначається у документі.

Закон визначає, що Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язкові для органів адміністрування та ведення Реєстру правила доступу до бази даних Реєстру.

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних. Також вказано, що розпорядник Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема захист цілісності бази даних Реєстру, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних.

Крім того, Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України.



