У Чернівецькій області до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією притягнуто 16 осіб

Органи прокуратури Чернівецької області продовжують протидіяти корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.
Так, упродовж 2017 року, за участі прокурорів, судами із прийняттям остаточного рішення розглянуто 17 протоколів, складених Управлінням захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, усі з яких – за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Адміністративні стягнення застосовано до 16 осіб.
Крім того, в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 12 подань з вимогами про проведення службових розслідувань, 7 з яких розглянуто, 6 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, ще 5 подань перебувають на розгляді.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Проте, як засвідчує практика, відсутність у прокурорів наглядових повноважень в означеній сфері призводить до неможливості виявлення прихованих випадків вчинення за місцем роботи службовців корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
Відтак, нагадуємо, що органи прокуратури Чернівецької області готові до співпраці з громадськістю та представниками ЗМІ з питань виявлення вказаних фактів.
Прийом звернень громадян в прокуратурі області проводиться у робочий час щодня з 9:00 до 18:00 години, окрім вихідних.
Крім того, про вказані правопорушення можна повідомити за телефоном «гарячої лінії» ((0372) 51-99-32), на електронну пошту (zvern@chrn.gp.gov.ua) або на особистому прийомі керівництва прокуратури області та керівників місцевих прокуратур.