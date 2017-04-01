Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

Щоб організувати якісне надання адміністративних послуг, а також запобігти виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності, режим роботи Центру обслуговування платників у святкові та вихідні квітня - травня буде таким:
15 квітня 2017 року – робочий день до 13 год. 00 хв.;
17 квітня 2017 року – робочий день у режимі чергування до 17 год. 00 хв.;
16 квітня, 1, 2, 8, 9 травня 2017 року – вихідні дні.
Чернівецька ОДПІ нагадуємо, що триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році. Просимо платників не зволікати і подбати про своєчасне подання декларацій. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи – 3 травня 2017 року.