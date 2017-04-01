Чернівчанам повернуть майже мільйон податків

Цього року до Чернівецької ОДПІ вже подано 592 декларації на податкову знижку, загальна сума до повернення станом на 6 квітня складає 996,7 тис. грн. (в т.ч. 472 мешканці столиці Буковини задекларували своє право на податкову знижку на 802,4 тис. грн., а 120 глибочан відшкодують 194,3 тис. грн.).
Найбільша сума, яку повернуть з бюджету наразі складає 12,9 тис. грн. – це частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом.
Традиційно, лідирують в декларуванні права на знижку - батьки студентів – контрактників. На сьогодні вже є 509 бажаючих повернути кошти за навчання,- це 86 відсотків від загальної кількості декларації на знижку. Ця категорія декларантів претендує на повернення 800,0 тис. грн. податку (в т.ч. 389 чернівчан відшкодують 605,7 тис. грн., а 120 глибочан - 194,3 тис. грн.).
Оскільки сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації, перші претенденти на знижку вже встигли повернути собі кошти. Наразі 251 декларант вже повернув 460,2 тис. грн. сплаченого торік податку.
Чернівецька ОДПІ нагадує, для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2017 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та підтверджуючі документи.
Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.