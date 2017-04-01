За І квартал застосовуються нові ставки екоподатку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 2016 році, для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року, а саме:
1) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім двоокису вуглецю), що затверджені п. 243.1-243.3 ст. 243 Кодексу, на 12,0 відс., а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 243 Кодексу) – на 12,12 відс. (п. 12 розд. І Закону);
2) за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п.245.1-245.3 ст.245 Кодексу – на 12,0 відс. (п.13 розд. І Закону);
3) за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (п. 246.1-246.3 ст.246 Кодексу) – на 11,99-12,82 відс. (п.14 розд. І Закону).
При визначенні податкових зобов’язань з екологічного податку за І квартал 2017 року застосовуються нові (збільшені) ставки відповідно до статей 243, 245-248 Кодексу (у редакції, яка діє з 1 січня поточного року).