Не забувайте про дотримання правил безпеки під час Великодніх свят

Великдень – одне з найбільших християнських свят. У цей день люди масово вирушатимуть до церков, де освячуватимуть паски та писанки. Та попри всі приготування до свята, не можна забувати й про важливість дотримання правил безпеки.
Про це повідомляє прес-служба УДСНС України у Чернівецькій області.
Управління ДСНС звертається до буковинців: не нехтуйте правилами пожежної безпеки у Пасхальні дні. Будьте обережні при експлуатації печей та газових приладів під час приготування великодніх страв, не залишайте їх ввімкненими на період своєї відсутності. Не дозволяйте дітям бавитись з вогнем!
Під час освячення святкового кошика у церкві, стежте за полум’ям свічки, щоб це не призвело до загорання. Тримаючи її у руках, відійдіть на безпечну відстань від інших, щоб від вогню свічі не загорівся одяг людей поруч. Для того, щоб гарячий віск зі свічки не капав на підлогу чи килим у церкві, тримайте під рукою шматочок цупкого паперу.
Пам’ятайте ці правила та дотримуйтесь їх, щоб свято не перетворилося на трагедію!