На Буковині сталося 2 пожежі, обидві – у житлових будинках

Увечері 11 квітня сталася пожежа у житловому будинку в селі Ванчиківці Новоселицького району. Загорання виникло на горищі будівлі. Оскільки у помешканні зараз ніхто не проживає, вогонь помітили сусіди та викликали на місце події рятувальників. Вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 11 з міста Новоселиці та місцева пожежна охорона села Костичани ліквідували пожежу, не дозволивши полум’ю поширитись на більшу площу, та врятували житловий будинок. У результаті вогнем було частково знищено шиферну покрівлю будинку. Причина пожежі встановлюється.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Окрім цього, пожежа у житловому будинку виникла у селі Бобівці Сторожинецького району.