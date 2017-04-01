Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:55
12 квітня

Право військовослужбовців та інших учасників АТО отримувати державну цільову підтримку для здобуття освіти

12:51
12 квітня

У Чернівецькій області до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією притягнуто 16 осіб

12:48
12 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

12:47
12 квітня

Чернівчанам повернуть майже мільйон податків

12:46
12 квітня

За І квартал застосовуються нові ставки екоподатку

12:44
12 квітня

Не забувайте про дотримання правил безпеки під час Великодніх свят

12:42
12 квітня

На Буковині сталося 2 пожежі, обидві – у житлових будинках

12:37
12 квітня

До граничного терміну декларування доходів залишились лічені дні

12:37
12 квітня

Цього року для онуків спадок - без податків

12:35
12 квітня

Оновлено податкову звітність по платі за землю

12:33
12 квітня

«Підприємливий» чернівчанин спробував переправити цигарки у сидіннях свого автомобіля

12:29
12 квітня

Буковинські лісівники передали близько тонни Великодніх смаколиків бійцям АТО

17:51
11 квітня

В Конятинській та Селятинській об’єднаних громадах ажіотаж серед кандидатів на голів громад

17:35
11 квітня

Вивчається попит на об’єкт оренди

15:06
11 квітня

На ремонт та утримання чернівецьких доріг спрямують понад 27 мільйонів гривень

15:04
11 квітня

Аеропорт «Чернівці» застосує понижуючі коефіцієнти щодо нових регулярних рейсів

13:50
11 квітня

Пряжу вартістю близько 3,5 мільйонів гривень вилучено на кордоні з Румунією

12:52
11 квітня

Громада Чернівців отримала на 60 мільйонів більше податків

12:38
11 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:35
11 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:34
11 квітня

Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

11:34
11 квітня

Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

11:31
11 квітня

Оподаткування продажу/дарування нерухомого майна

11:29
11 квітня

Чернівчани вже задекларували 90 мільйонів доходів

11:02
11 квітня

Для підприємців – спрощенців граничний термін сплати ЄСВ – 19 квітня п.р.

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Дружина нардепа Папієва скупила на Буковині пів-Мамаївц ...ВО «Батьківщина» Буковини повертає обленерго УкраїніЧернівецьку міську раду лихоманитьМаніліч йде від МунтянаМаксим Бурбак підтримав ініціативу депутата Чернівецьк ...7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Що можна ...У Чернівцях запрацював міський інсультний центрСпоживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому12 квітня о 10.00«Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуМіністр екології і буковинське сміттяХто може отримати податкову «автознижку»?Німецькі студенти цікавилися працевлаштуванням соціальн ...В Конятинській та Селятинській об’єднаних громадах ажіо ...Заробляєте репетиторством – подайте декларацію
Що, Де, Коли
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 10.00
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, відбудеться проведення брифінгу за темою " Проходження служби у військовому резерві, системи привілей та пільг, мотивіційні чинники призову на військову службу за контрактом та строкову військову службу".
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

13 квітня о 15.30
На Центральній площі Чернівців відбудеться урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


Календар
«    Квітень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Партнери

До граничного терміну декларування доходів залишились лічені дні

Сьогодні, 12:37 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню та особи, які провадять незалежну професійну діяльність повинні у термін не пізніше 3 травня поточного року (який є граничним строком) подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Форма Декларації затверджена наказом МФУ №821 від 15.09.2016 року.
У Декларації фізичні особи – платники податків зобов’язані задекларувати доходи, отримані ними протягом 2016 року, та самостійно визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за відповідними ставками (18% або 5%) і військового збору за ставкою 1,5%.
Не відкладайте декларування доходів на останні дні!
СХОЖІ НОВИНИ:
До 1 травня адвокатам та нотаріусам необхідно задекларувати доходиДеклараційна кампанія у розпалі: задекларовано майже 40 мільйонів доходів ч ...ДФС Буковини: з 1 січня 2016 року громадяни будуть звітуватись за новою фор ...У новому році для декларування доходів нова деклараціяОновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"