До граничного терміну декларування доходів залишились лічені дні

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню та особи, які провадять незалежну професійну діяльність повинні у термін не пізніше 3 травня поточного року (який є граничним строком) подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Форма Декларації затверджена наказом МФУ №821 від 15.09.2016 року.
У Декларації фізичні особи – платники податків зобов’язані задекларувати доходи, отримані ними протягом 2016 року, та самостійно визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за відповідними ставками (18% або 5%) і військового збору за ставкою 1,5%.
Не відкладайте декларування доходів на останні дні!