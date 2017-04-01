Цього року для онуків спадок - без податків

Зміни, внесені до Податкового кодексу України Законом України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини», відповідно до яких дохід у вигляді спадщини/дарунка, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, застосовуються з 1 січня 2017 року. Тобто, якщо громадянин отримає у цьому році таку спадщину, податок складатиме 0%.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.