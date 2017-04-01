Оновлено податкову звітність по платі за землю

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Мінфін наказом від 23.01.2017 р. №9 (зареєстрований в Мін'юсті 16 лютого 2017 р.) виклав у новій редакції форму Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).
Зокрема, наказом передбачено відображення в декларації:
не лише місяця і року, а також і дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документу, що засвідчує/підтверджує право оренди землі;
площі земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м.;
нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки.
Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув.
Довідково: Наказ № 9 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 21.03.2017 № 23.