«Підприємливий» чернівчанин спробував переправити цигарки у сидіннях свого автомобіля

За останню добу на ділянці Чернівецького прикордонного загону було зупинено дві спроби незаконного переміщення цигарок через кордон.
Учора по обіді добре замасковану схованку із трьома пакунками сигарет було виявлено прикордонниками відділу «Фальків». Перевіряючи оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність, прикордонний наряд помітив неприродне нагромадження хвойного гілля. Підійшовши ближче та придивившись уважніше, правоохоронці помітили під гіллям три пакунки, обгорнуті чорним поліетиленом, всередині яких було 1470 пачок сигарет марок «Марбле» та «Комплімент».
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Наразі проводяться заходи з пошуку ймовірних власників покинутого курива.
Ще одну спробу незаконної переправи сигарет до Румунії було зупинено в пункті пропуску «Порубне». Під час поглибленого огляду легкового автомобіля «OPEL COMBO» спільною оглядовою групою з числа прикордонників та митників було виявлено заховані всередині задніх сидінь автівки 242 пачки сигарет марок «ФЕСТ» та «ROTHMANS». Тепер на водія, 26-річного жителя Чернівців, складено протокол про порушення митних правил. Крім сигарет у чоловіка було вилучено і автомобіль, який попередньо оцінено у 80 тисяч гривень.